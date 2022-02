Cecchetti e Ghilardi (Lega): “Caro bollette: scostamento di bilancio per aiutare i comuni”

(red.) “Il rincaro delle bollette non va a colpire pesantemente soltanto le famiglie e il sistema produttivo, e su questo fronte il governo su pressione di Matteo Salvini e dei parlamentari della Lega si è già mosso, ma anche gli enti locali, che devono garantire riscaldamento e corrente a uffici pubblici e alle strutture pubbliche”, hanno detto Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale sindaci Lega della Lombardia.

“Il caro bollette sta mettendo in ginocchio i comuni italiani, con rincari che in alcuni casi arrivano al 140%”, proseguono Cecchetti e Ghilardi. “Pertanto l’unica soluzione immediata e percorribile è quella di uno scostamento di bilancio per scongiurare per le amministrazioni locali di dover tagliare dei servizi essenziali come gli asili o le scuole o i centri anziani. Questa è un’emergenza e come tale va affrontata, subito”.