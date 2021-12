Rinnovabili, A2A acquisisce la maggioranza di Volta Green Energy

(red.) A2A ha siglato oggi un accordo vincolante per l’avvio di una partnership industriale con l’ingresso in maggioranza in Volta Green Energy. L’intesa ha l’obiettivo di accelerare e potenziare lo sviluppo del settore delle rinnovabili.

Volta Green Energy, società fondata a Rovereto (TN) nel 2017, è una piattaforma dedicata ad attività di sviluppo, asset management, Operation & Maintenance e Engineering, Procurement & Construction di impianti a fonte rinnovabile, che si avvale di un team specialistico di 20 professionisti con esperienza pluridecennale.

Tale accordo prevede inoltre l’acquisizione di una pipeline di progetti eolici e fotovoltaici con una potenza installata attesa di circa 800 MW, parte dei quali pronta per la costruzione o con iter autorizzativo già avviato. La pipeline avrà un mix di energia green bilanciato con circa metà degli impianti di generazione basati su tecnologia eolica e metà fotovoltaica, e una distribuzione omogenea sul territorio nazionale.

Grazie a questa operazione, A2A consolida la propria posizione tra i principali operatori nello sviluppo di impianti nel settore delle rinnovabili in Italia più che raddoppiando il proprio portafoglio di asset dedicati alla generazione di energia solare ed eolica, ad oggi pari a circa 300 MW.

La partnership è condizionata al soddisfacimento delle tipiche condizioni sospensive di questa tipologia di operazioni.