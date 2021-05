Riqualificazione energetica: accordo da 30 milioni tra Energie Valsabbia e Bnl

(red.) Bnl Gruppo Bnp Paribas ed Energie Valsabbia (Eva), azienda bresciana specializzata in rinnovabili e fotovoltaico, hanno siglato un accordo – con un plafond da 30 milioni di euro – per favorire la riqualificazione energetica degli edifici, anche attraverso la cessione dei crediti di imposta, mettendo a disposizione dei clienti tutti i vantaggi derivanti dall’introduzione del Decreto Rilancio 2020.

Grazie alla partnership con Bnl, Eva punta a consolidare e rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento sul territorio per la ristrutturazione degli immobili e il loro efficientamento in ottica di sostenibilità ambientale. In particolare, privati e famiglie che vogliano realizzare interventi presso la propria abitazione potranno rivolgersi a Energie Valsabbia avvalendosi così dei servizi di progettualità e consulenza su aspetti tecnici, fiscali e normativi per la gestione delle pratiche.

Sul fronte economico-finanziario, anche grazie a Ifitalia – società di factoring del Gruppo Bnp Paribas – si potrà ottenere l’immediato smobilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali previste nell’ambito di tali lavori di ristrutturazione, consentendo agli operatori di settori di avere la liquidità necessaria per avviare nuovi cantieri, favorendo così un virtuoso meccanismo economico, particolarmente utile in questa fase di ripartenza delle attività e di rilancio.

Si potranno così effettuare opere di efficientamento energetico in modo semplice e agevole, minimizzando fino ad un possibile azzeramento dell’esborso finanziario da parte dei privati.

Bnl – anche grazie allo sviluppo di sinergie con le società del Gruppo Bnp Paribas in Italia, come Ifitalia – propone soluzioni specialistiche per supportare le imprese e le filiere produttive, con una costante attenzione alla sostenibilità, coniugando il business con il rispetto per l’ambientale e il benessere per le comunità locali, in linea con la sua strategia di Positive Banking per contribuire alla costruzione di un futuro migliore e più sano.

Energie Valsabbia è nata a Gavardo (Brescia) nel 2001 ed è specializzata in impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile come il fotovoltaico, mettendo la sostenibilità ambientale al centro della propria strategia. Il Gruppo realizza centrali idroelettriche e fotovoltaiche e vende la sua energia pulita a famiglie, imprese e comuni. Ad oggi detiene 7 centrali idroelettriche e 30 impianti fotovoltaici.