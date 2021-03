Fonti rinnovabili per le strutture pubbliche: 14,5 milioni dalla regione

(red.) “È stato approvato, con delibera, lo stanziamento di 14,4 milioni di euro in favore degli enti locali di Regione Lombardia, di cui 5 milioni sono riservati ai comuni sotto i cinquemila abitanti. Il bando è destinato al contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche, attraverso l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” informa Floriano Massardi, vicecapogruppo in consiglio regionale della Lombardia per il Carroccio.

La misura, che sarà operativa da maggio, è strutturata nella forma del contributo a fondo perduto e prevede finanziamenti fino a un massimo di 200mila euro per l’installazione di impianti di riscaldamento e produzione dell’acqua calda e di illuminazione interna nonché ulteriori fondi, anch’essi fino a un massimo di 200mila euro, per opere di riqualificazione dell’involucro dell’edificio per la riduzione della dispersione termica. Il contributo sarà cumulabile con altri finanziamenti e potrà arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili. Ogni ente ha facoltà di presentare domande fino a tre progetti di riqualificazione.

“Con questa misura intendiamo procedere convintamente nella direzione della decarbonizzazione e dell’efficientamento energetico, puntando sullo sviluppo e sulla diffusione dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili”, spiega ancora Massardi. “Grazie a questi interventi andremo a favorire il miglioramento delle condizioni di inquinamento atmosferico della nostra Regione e stimoleremo la ripresa del settore e permetteremo, contemporaneamente, anche un significativo contenimento dei costi di gestione degli enti locali”.