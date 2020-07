Rinnovabili, prosegue la partnership Comdata-Iberdrola

(red.) Comdata, fra i principali provider di servizi innovativi nel Customer Management a livello globale, e Iberdrola, gruppo leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili, hanno rinnovato la propria partnership per altri 5 anni con l’obiettivo di garantire agli utenti un servizio di customer management perfettamente in linea con le crescenti aspettative in termini di flessibilità, capacità professionale e soluzioni sempre più personalizzate. La valorizzazione delle tecnologie più innovative – come l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning – e la sinergia con le più elevate competenze professionali consentono di semplificare e ottimizzare i processi, migliorare l’interazione con i clienti e garantire risposte in piena efficienza.

La collaborazione, avviata in occasione dell’entrata di Iberdrola nel mercato retail italiano nel 2018, ha come obiettivo la creazione di valore aggiunto per l’utente in Italia grazie alla perfetta integrazione delle infrastrutture tecnologiche sviluppate da Comdata con gli investimenti realizzati da Iberdrola nella direzione della digitalizzazione dei servizi. Ciò si traduce in standard elevati in termini di capacità di ascolto, feed-back e soluzione delle problematiche.

“Proseguire la collaborazione con Iberdrola significa condividere una visione strategica per il futuro. Comdata può affiancare in modo determinante i brand che intendono rafforzare la propria offerta sul mercato investendo nella creazione di valore per il cliente quale elemento distintivo del proprio business”, commenta Alessandro Zunino, CEO del Gruppo Comdata.

“Da sempre Iberdrola vuole essere un partner affidabile per famiglie e imprese in Italia per le loro necessità quotidiane. Grazie alla relazione con Comdata, ciò sarà concretamente possibile sul lungo periodo favorendo inoltre la comprensione dei vantaggi che le tecnologie possono portate nello sviluppo di una società basata sul crescente ricorso a fonti energetiche sostenibili” aggiunge Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola in Italia.

Porre il cliente al centro della propria strategia significa fornire soluzioni semplici, personalizzate e consistenti, attraverso un servizio che equilibri le tecnologie altamente innovative con l’empatia garantita da operatori altamente specializzati. Comdata e Iberdrola proseguiranno, quindi, nell’implementazione di un modello riconosciuto come “best in class” per l’interazione brand-operatore.