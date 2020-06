Condizionatore, quanto inquina e quanto ci fa spendere in bolletta?

(red.) Quando arriva l’estate, ecco che le famiglie italiane si ritrovano a dover fare i conti con il grande caldo, e con la necessità di accendere il condizionatore. Più si va avanti con le settimane, più la calura tocca picchi molto elevati, soprattutto in alcune regioni in particolare, come quelle del Centro-Sud.

Spesso, però, il caldo unito alla voglia di vacanze fa abbassare l’attenzione per i consumi energetici, perché si pensa a torto che si compenserà quest’aumento con lo spegnimento dei termosifoni.

Purtroppo, però, queste disattenzioni e un uso non corretto del climatizzatore possono comportare spese molto elevate, e anche sprechi energetici dannosi per l’ambiente. Si tratta quindi di un tema che merita di essere approfondito.

Come cambia la bolletta in estate?

Ci sono delle indagini che forniscono dei dati concreti sul cambiamento delle bollette in estate, come risultato del cambio di abitudini legato all’accensione dei condizionatori. Secondo un recente rapporto pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera, di norma le famiglie della penisola spendono in costi energetici all’incirca il 5% del proprio reddito. Quando si attivano i condizionatori, però, in media questo valore sale fino all’11%, con picchi che in certe zone possono addirittura superare il 40%.

È chiaro che queste non sono stime completamente precise, visto che questi calcoli dipendono da diversi fattori climatici, e che ogni estate può presentare delle temperature molto diverse dalle altre. Però è ovvio che, durante un agosto particolarmente rovente, spesso si lascia acceso il condizionatore quasi per tutto il giorno, e ciò comporta delle spese rilevanti in bolletta. E i consumi impattano anche sull’ambiente, non solo per una questione di sprechi energetici, ma anche per il fattore inquinamento , legato alla produzione di anidride carbonica.

Come risparmiare con il condizionatore?

Si parte da una piccola premessa: oggi si può fare molto sia per l’ambiente che per l’economia familiare, controllando il piano tariffario attivo. Sul mercato libero si possono infatti trovare alcune offerte gas e luce molto vantaggiose, come quelle di Green Network Energy ad esempio, che ha recentemente lanciato una campagna #RipartiamoInsieme , per andare incontro alle esigenze dei consumatori.

Bisogna però capire che qualsiasi intento di risparmio non può concretizzarsi, se non si impara come usare nel modo corretto il condizionatore. Una modalità come quella di deumidificazione può diventare una grande risorsa per il portafoglio, in quanto consuma decisamente meno energia, rispetto al canonico raffrescamento. Inoltre, è meglio non superare i 5-6 gradi di differenza con le temperature esterne, per non far sforzare in maniera eccessiva il motore dell’elettrodomestico, spingendolo ad un aumento dei consumi.

Infine, un altro suggerimento importante è quello relativo alla protezione degli ambienti dal calore esterno: coibentare la casa ed evitare di tenere acceso il condizionatore con le finestre aperte (spesso a causa di una distrazione) sono due elementi fondamentali.