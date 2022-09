Affluenza alle urne in calo nel pomeriggio rispetto allle politiche del 2018

Brescia. La nostra provincia continua a dimostrare più senso civico della media nazionale, ma cala rispetto al 2018. Se infatti il dato delle 12 poteva fare ben sperare in un boom bresciano della partecipazione al voto, le attese si stanno ridimensionando.

E’ infatti stata del 61,3% l’affluenza alle urne alle ore 19 nel Bresciano. Mediamente in Italia si è recato a votare il 51,15% degli aventi diritto, quindi una percentuale molto inferiore della nostra. Il dato provinciale non è però positivo rispetto alla stessa ora del 2018: anche allora si votava in un solo giorno e alle 19 era già andato alle urne il 65,44% dei bresciani aventi diritto.

Stesso discorso in città: a Brescia alle 19 ha votato il 59,55% degli aventi diritto: il dato è superiore alla media nazionale (51,38%) ma è inferiore se confrontato con quello del 2018, quando a Brescia città alla stessa ora aveva votato il 63,52%.

In Lombardia, sempre alle 19, ha votato il 58,80% e anche questo dato è in ribasso rispetto al 62,76% del 2018.

I seggi restano aperti fino alle ore 23 e il prossimo dato sulle proiezioni uscirà alla fine delle operazioni di voto, quando sarà già cominciato lo spoglio delle schede.

All’elettore vengono consegnate due schede, una per la Camera (rosa) e una per il Senato (gialla) che riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il simbolo di ogni lista o i simboli delle liste collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

E’ necessario tracciare un segno sul rettangolo contenente il simbolo della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Così il voto vale sia per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.

Non è previsto il voto disgiunto per cui se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista alla il candidato non sia collegato, il voto è nullo.