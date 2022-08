Camera, tutte le liste: ecco i candidati nel Bresciano

Brescia. Sono state depositate le liste per le elezioni del prossimo 25 settembre: qui trovate tutti i nomi dei candidati per la Camera nei collegi bresciani: Circoscrizione Lombardia 3, Collegi uninominali 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda) e Plurinominale 02. (Qui tutti i candidati per il Senato nel Bresciano).

COALIZIONE DI CENTRO DESTRA

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Simona Bordonali

Uninominale 04: Maurizio Casasco

Uninominale 05: Giangiacomo Calovini

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

FRATELLI D’ITALIA

1) Paolo Frassinetti 2) Luca Sbardella 3) Cristina Almici 4) Paolo Inselvini

LEGA SALVINI PREMIER

1) Simona Bordonali 2) Paolo Formentini 3) Eva Lorenzoni 4) Matteo Micheli

FORZA ITALIA

1) Maurizio Casasco 2) Gloria Saccani 3) Luca Squeri 3) Tiziana Ippolito

NOI MODERATI

1) Mauro Parolini 2) Barbara Morandi 3) Paolo Roberto 4) Risotti Michela Doninelli

COALIZIONE DI CENTRO SINISTRA

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Pier Luigi Mottinelli

Uninominale 04: Roberto Rossini

Uninominale 05: Donatella Albini

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

PARTITO DEMOCRATICO

1) Gian Antonio Girelli 2) Miriam Cominelli 3) Michele Zanardi 4) Elena Ringhini

+ EUROPA

1) Emanuela Ghirardi 2) Matteo Di Maio 3) Olivia Ratti 4) Benedetto Della Vedova.

VERDI E SINISTRA

1) Donatella Albini 2) Francesco Paolo Perez 3) Giada Stefana 4) Alessio Pesenti.

IMPEGNO CIVICO

1) Laura Castelli 2) Luigi Iovino 3) Emiliana Morgante 4) Saverio Boggi.

MOVIMENTO 5 STELLE

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Amedeo Paccagnella detto Andrea

Uninominale 04: Samuel Sorial

Uninominale 05: Teresa Tamborino

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

1) Samuel Sorial 2) Teresa Tamborino 3) Amedeo Paccagnella

AZIONE – ITALIA VIVA

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Guido Galperti

Uninominale 04: Massimo Ottelli

Uninominale05: Monica Lippa

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

1) Fabrizio Benzoni 2) Anna Lisa Baroni 3) Giorgio Ferrari 4) Mariaemma Sala

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Mila Ribelli Libero

Uninominale 04: Andrea Piantoni

Uninominale 05: Emiliano Ferrari

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

1) Bianca Laura Granato 2) Arturo Ferrara 3) Mila Ribelli Libero 4) Ernesto Taveri

GILET ARANCIONI

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Non esprime candidati

Uninominale 04: Non esprime candidati

Uninominale 05: Non esprime candidati

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

1) Valentina Rota 2) Roberto Giustino 3) Giuseppa Maria Amato

VITA

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Laura Ruiba

Uninominale 04: Mariano De Mattia

Uninominale 05: Elena Di Benedetto

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

1) Elena Di Benedetto 2) Mariano De Mattia 3) Sonia Ciccillo 4) Marco Eberle

UNIONE POPOLARE

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Marsilio Gatti

Uninominale 04: Aristide Greco Casotti detto Dino

Uninominale 05: Cristina Torli

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

1) Giovanna Giacopini 2) Marco Trementini 3) Francesca Collini 4) Maurizio Bresciani

PER L’ITALIA CON PARAGONE – ITALEXIT

Circoscrizione Lombardia 3 Collegi uninominali per la Camera 03 (Valli) 04 (Città) 05 (Bassa e Garda)

Uninominale 03: Germano Pezzoni

Uninominale 04: Marcello Orizio

Uninominale 05: Mara Fazio

Plurinominale per la Camera Lombardia 2

1) Raffaella Regoli 2) Alessandro Milioti 3) Maria Elena Lancetti 4) Marco Danesi.