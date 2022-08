Politiche, quattro i bresciani nel listino di Fratelli d’Italia

Brescia. Proseguono i lavori per la composizione delle liste elettorali nel bresciano, in vista delle prossime politiche fisate per il 25 settembre.

Se Pd, Forza Italia e i partiti minori hanno già sciolto le riserve, all’appello manca solo, tra le compagini maggiori, Fratelli d’Italia che, tuttavia, avrebbe sciolto le riserve proprio nelle ultime ore.

Per il partito di Giorgia Meloni sono attese, entro la mattinata di lunedì 22 agosto, le indicazioni per i collegi lombardi: se la leader di FdI ha già depositato le liste di otto regioni, all’appello manca ancora il nodo Lombardia.

Quello che è certo è che sono quattro i bresciani di Fratelli d’Italia: Cristina Almici, ex sindaco di Bagnolo Bella ed ex forzista, il consigliere comunale di Brescia, Giangiacomo Calovini, Paolo Inselvini, dirigente di Gioventù nazionale e Gianpietro Maffoni. Quest’ultimo sarà capolista al collegio plurinominale di palazzo Madama.

Il candidato del centrodestra per il collegio uninominale alla Camera di Brescia, spettante a Forza Italia, sarebbe il presidente di Confapi Maurizio Casasco, mentre Adriano Paroli è stato invece “dirottato” sul senato nel collegio plurinominale Lombardia 1 di Monza, Varese, Como, Lecco, ma dietro Ronzulli, Barachini e Craxi, che, però, avrebbero già collegi sicuri e quindi dovrebbero garantire l’elezione anche di Paroli. Non fosse eletto però, dovrebbe avere comunque incarichi di rilievo nel governo. Alla Lega spettano il collegio uninominale alla Camera delle Valli per Simona Bordonali e quello al Senato per Stefano Borghesi.