Brescia, scarsa affluenza al voto amministrativo, il referendum va ancora peggio (ma meglio della media nazionale)

Brescia. Scarsa, com’era prevedibile, l’affluenza al voto in questa calda domenica mattina nei comuni del Bresciano in cui si rinnova l’amministrazione. Scarsissima quella per i cinque referendum sulla giustizia.

Ecco i dati degli 11 comuni della nostra provincia, con un’affluenza media del 19,09% in netto calo rispetto alle precedenti elezioni amministrative quando alla stessa ora era del 22,69%.

A mezzogiorno ad Acquafredda ha votato il 24,15% degli aventi diritto, contro il precedente 28,67% delle ultime amministrative.

A Bienno ha votato il 28,29% degli aventi diritto, nelle precedenti 30,41%.

A Darfo Boario Terme ha votato il 18,24%, nelle precedenti il 24,26%.

A Desenzano del Garda il 17,65% contro il precedente 20,36%.

A Gottolengo il 18,40% contro il precedente 23,48%.

A Gussago il 19,07%, nelle precedenti 21,14%.

A Mura ha votato il 2,07%, nelle precedenti 20,62%.

A Odolo siamo al 24,37 ed è uno dei due paesi che vanno in controtendenza, visto che alle precedenti era al 24,15%.

A Palazzolo sull’Oglio ha votato il 19,48%, alle precedenti in 22,99%.

A Paspardo, secondo paese in controtendenza, alle 12 ha votato il 29,87% contro il precedente 29,57%.

A Provaglio Val Sabbia ha votato il 20,70% contro il precedente 30,68%.

Alle ore 12 l’affluenza nazionale per i referendum era al 6,8%, la provincia di Brescia è invece attorno al 7%.