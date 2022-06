Amministrative, recupera l’affluenza, male i referendum

Brescia. Nel pomeriggio è migliorata l’affluenza alle urne nei comuni del Bresciano in cui si rinnova l’amministrazione. Rimane bassa, pur crescendo di qualche punto, quella per i cinque referendum sulla giustizia.

Ecco i dati degli 11 comuni della nostra provincia: se a mezzogiorno l’affluenza media era del 19,09% (in netto calo rispetto alle precedenti elezioni amministrative quando alla stessa ora era del 22,69%), alle 19 era risalita al 40,42%, contro il 46,99% della stessa ora alle ultime amministrative.

Alle ore 19 ad Acquafredda ha votato il 45,34% degli aventi diritto, contro il 54,65% alla stessa ora delle ultime amministrative.

A Bienno ha votato il 57,62% degli aventi diritto, nelle precedenti elezioni il 66,26%.

A Darfo Boario Terme ha votato il 41,58%, nelle precedenti amministrative alla stessa ora il 50,69%.

A Desenzano del Garda il 35,26% contro il precedente 40,55%.

A Gottolengo il 42,66% contro il precedente 48,44%.

A Gussago il 40,70%, nelle precedenti 43,65%.

A Mura ha votato il 43,70%, nelle precedenti 44,21%.

A Odolo siamo al 45,77 mentre alle precedenti era al 47,86%.

A Palazzolo sull’Oglio ha votato il 40,72%, alle precedenti il 50,04%.

A Paspardo, alle 19 ha votato il 57,61% contro il precedente 62,11%.

A Provaglio Val Sabbia ha votato il 48,71% contro il precedente 61,49%.

Alle ore 19 l’affluenza nella nostra provincia per i referendum era ancora molto bassa. Nel Bresciano si va dal 14,87% degli aventi diritto per il primo quesito sull’incandidabilità per i condannati, al 15% per il secondo quello sulle misure cautelari, al 12,88% per il terzo quesito sulla separazione delle carriere dei magistrati, al 12,94% per il quarto quesito sulla possibilità di voto per i membri laici dei consigli giudiziari, al 13,07% per il quinto quesito sull’elezione dei componenti togati nel Csm.