Amministrative 2022, Zanardi (Pd): “Nostri candidati scelti dai circoli locali”

Brescia. Domenica si vota in 11 Comuni in Provincia di Brescia, tra questi quattro sono oltre i 15.000 abitanti.

Il Partito Democratico – sottolinea il Segretario provinciale Michele Zanardi – ha seguito il percorso dei circoli nell’individuazione della metodologia più adatta per arrivare a definire il perimetro delle coalizioni, quindi dei candidati a Sindaco e delle liste. Un percorso delicato e sostenuto, come abbiamo sempre cercato di fare, rispettando gli equilibri e le sensibilità dei territori. La provincia di Brescia è cosi vasta e così varia nelle proprie caratteristiche, da richiedere grande attenzione nella scelta delle priorità e dei temi da affrontare.

Nei paesi siamo presenti con candidati appassionati e riconosciuti dalle loro comunità, con liste che in questi anni di amministrazione o di opposizione hanno costruito un’idea chiara e netta di futuro.

Il Pd bresciano sostiene i candidati: Stefania Cobelli ad Acquafredda, Lara Fanti a Bienno, Paola Abondio a Darfo Boario, Stefano Terzi a Desenzano, Stefania Tenini a Gottolengo, Rossella Olivari a Gussago, Gianmarco Cossandi a Palazzolo sull’Oglio e Fabio De Pedro a Paspardo.

“Abbiamo investito in una nuova classe dirigente, con un giusto mix tra esperienza politico amministrativa e freschezza di approccio.

Per chiudere, l’elemento che mi sento di sottolineare, è il valore di un centrosinistra ampio e plurale che dialoghi con i mondi sociali e con le realtà che animano le nostre comunità. La nostra capacita di confronto e di costruzione di rapporti sui temi è un valore che dobbiamo declinare sempre di più nell’affrontare gli appuntamenti elettorali.

Ci tengo a ringraziare di cuore tutti i candidati per il grande impegno che stanno garantendo in questi mesi di campagna elettorale, sempre con uno stile all’insegna del rispetto e del merito, e ringrazio l’intera comunità democratica bresciana per il sostegno che sa sempre assicurare”.