41 liste e 28 candidati per il voto amministrativo in 11 comuni bresciani

Brescia. 11 comuni alle urne, circa 75 mila cittadini al voto, 28 candidati sindaci (9 le donne) e 41 liste per i consigli comunali. Sono questi i dati della giornata elettorale del 12 giugno per la quale sabato era l’ultimo giorno utile per presentare le candidature. Acquafredda, Darfo Boario Terme, Desenzano, Gottolengo, Gussago, Mura, Odolo, Palazzolo, Paspardo e Provaglio Val Sabbia sono i dieci paesi che si trovano alla scadenza regolare dei cinque anni, a loro si aggiunge Bienno, commissariato per un pasticcio nella presentazione delle liste la tornata scorsa.

Nella cittadina più importante, Desenzano, per la poltrona di sindaco corrono in sei candidati con 12 liste. A Gussago gli aspiranti primo cittadino sono tre e le liste cinque; quattro i candidati per Darfo Boario Terme con cinque liste; mentre a Palazzolo sono due i candidati, ma sei le liste. In queste quattro località, che superano i 15 mila abitanti, se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza, il 26 giugno si andrà al ballottaggio tra i due meglio piazzati. A Palazzolo questo non potrà succedere visto che i candidati in corsa sono solo due e la sfida del 12 giugno è, in pratica, già un ballottaggio.

Negli altri comuni vi sarà un testa a testa tra due aspiranti sindaci, mentre a Provaglio Val Sabbia, dove si presenta solo Massimo Mattei, per essere eletto l’aspirante primo cittadino dovrà ottenere la maggioranza dei voti espressi, ma dovrà recarsi alle urne almeno il 40 per cento degli aventi diritto.

Ad Acquafredda Maurizio Donini corre contro Stefania Cobelli; a Bienno Ottavio Bettoni sfida Lara Fanti; a Darfo Boario Terme si scontrano Francesca Benedetti, Dario Colossi, Paola Abondio, Walter Bianchi; a Desenzano se la vedono Andrea Spiller, Eugenia Ghinda, Ernesto Taveri, Stefano Terzi, Patrizia Solza e Guido Malinverno; a Gottolengo Daniele Dancelli e Stefania Tenini; a Gussago Giovanni Coccoli, Rossella Olivari, Stefano Quarena; a Mura Edoardo Teotti e Nicola Angiola Flocchini; a Odolo Marino Zinelli e Fabio Dolci; a Palazzolo sull’Oglio Gianmarco Cossandi e Angelo Cima; a Paspardo Fabio De Pedro e Giancarlo Bazzana; infine a Provaglio Val Sabbia, come abbiamo visto, Massimo Mattei corre solo contro il quorum.