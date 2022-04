Presentata la squadra di Desenzano Progetto Futuro

Desenzano del Garda. Giovedì 28 aprile Desenzano Progetto Futuro, in piazza Matteotti ai piedi della statua dell’alta velocità, ha presentato la sua lista a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Terzi. Insieme alla coalizione di centrosinistra, con il Partito Democratico e Viviamo Desenzano, si candida come nel passato quinquennio si è impegnata all’opposizione dell’attuale amministrazione della città.

“Questi i membri di una lista che vuole scrivere il progetto di futuro di una Desenzano che non si rivolge al passato”, si legge in una nota, “ma che guarda al suo domani con fiducia e speranza”: Valentino Righetti(68 anni), Giustina Bonanno (58 anni), Ruben Tonineli (29 anni), Ludovica Sala (23 anni), Leonardo Dibiase Prati (23 anni), Genny Tessari (24 anni), Michele Peruzzi (24 anni), Cristina Capuzzi (49 anni), Williams Pizzini (49 anni), Daniela Loda (23 anni), Mohamed Elabd Hefny (58 anni), Coralie Destreijcker (32 anni), Flavio Ghizzi (59 anni), Simona Mariarosa Maggioni (51 anni), Italo Benedetti (70 anni), Paola Botti (59 anni).

Valentino Righetti: “Desenzano Progetto Futuro nasce grazie alla volontà di singole identità di riunirsi per la creazione di un progetto per la nostra città: agire nel presente rivolgendo sempre lo sguardo al futuro. La nostra intenzione è quella di restituire a Desenzano la sua dignità e la sua ricchezza, promuovendo una cultura di inclusione aperta a tutto il territorio desenzanese. Abbiamo aderito alla formazione di una coalizione rappresentativa di partiti politici e gruppi civici con la comune intenzione di trovare un valido e capace candidato per Desenzano 2022. Abbiamo subito sostenuto la scelta di Stefano Terzi convinti di aver trovato in lui la persona perfetta a guidarci i prossimi cinque anni, e speriamo non solo”.

Giustina Bonanno: “La nostra lista si compone di tanti giovani, di tanti lavoratori, da membri del mondo dell’associazionismo e dall’esperienza di noi consiglieri. Abbiamo riunito un gruppo di persone che vengono da tutte le frazioni di Desenzano, accomunate per l’amore per Desenzano e che hanno voglia di mettere al servizio della città le loro competenze e la loro passione. Elemento fondante del nostro agire è la rappresentanza. Per troppo tempo l’attuale amministrazione ha chiuso le vie dell’ascolto e della collaborazione, gestendo malamente la res publica, non riconoscendo valore alle istanze dei cittadini e alle richieste delle opposizioni. È il momento di voltare pagina”.

Leonardo Dibiase Prati: La rappresentanza, la valorizzazione e la promozione dell’intero territorio è un tema per noi fondamentale e che abbiamo sintetizzato nell’idea di Desenzano come città di quartieri. Una Città costituita da tante frazioni, quartieri e località portatrici di identità ed esigenze diverse. Per poter meglio comprenderne gli interessi delle diversi aree di Desenzano ci faremo promotori di incontri sul territorio e di assemblee aperte al pubblico. Desenzano città di quartieri significa anche saper valorizzare il patrimonio non solo del lungolago ma anche dell’entroterra, dal sito Unesco del Lavagnone, al borgo del gusto di Rivoltella e al parco del Risorgimento di San Martino”,

Ruben Toninelli: “Abbiamo pensato ad un progetto di città che cresce, in modo responsabile e sostenibile, attenta al sociale e all’ambiente che la compone. e condividiamo visione e progetto di una città viva, accogliente e protagonista. Grazie al Piano Casa per Desenzano vogliamo incentivare l’edilizia

convenzionata e gli aiuti per permettere ai cittadini di potersi permettere una casa nel nostro Comune. Vogliamo garantita la sicurezza aumentando l’organico delle forze dell’ordine ed incentivando una loro maggior coordinazione, istituendo la figura del vigile di quartiere, promuovendo l’educazione alla legalità. Eliminare il parcheggio e il traffico selvaggio nei nostri centri, servirà a farli tornare ad essere delle vere z.t.l. o zone pedonalizzate vissute dalla gente. Vogliamo grandi spiagge attrezzate dal Desenzanino alla Feltrinelli e dalla Spiaggia D’oro al Porto di Rivoltella invece dei vecchi progetti di cementificazione del lago proposti dall’attuale maggioranza”.

Stefano Terzi: “Sono orgoglioso di avere nella mia squadra la lista Desenzano Progetto Futuro, un bel gruppo guidato dall’esperienza di Giustina e Valentino, i due capolista, in cui sono presenti tante energie positive e competenze. Una lista civica nel senso bello del termine, una lista che ha a cuore il bene della propria comunità, che sta facendo un grandissimo lavoro sul territorio da tempo, per ascoltare i cittadini e fare proposte concrete. Una lista che veramente ha scelto di guardare al futuro di Desenzano, non solo per i tantissimi giovani che la compongono, ma soprattutto per la visione di città che portano”.