“Gussago insieme”, i nomi di candidati e (possibile) giunta

Gussago. Il prossimo 12 giugno i cittadini di Gussago saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale. “Come già annunciato la lista civica Gussago Insieme si proporrà anche nel prossimo appuntamento elettorale con la concretezza, le competenze e la passione con cui ha amministrato fino ad ora”, informa una nota, “mettendosi nuovamente in gioco e a disposizione della comunità. Viene mantenuta salda l’essenza civica della lista, che nasce lontana dai partiti per essere vicina alle esigenze e alla realtà del paese, mossa dal sentirsi parte viva, integrante e attiva del territorio”.

“Un’altra certezza”, prosegue il documento, “riguarda il fatto che il sindaco uscente Giovanni Coccoli guiderà ancora una volta il gruppo ricandidandosi come sindaco con la lealtà, l’umanità e l’impegno che lo hanno contraddistinto in questi cinque anni, pronto per proseguire il cammino iniziato. Il simbolo della lista a sostegno del candidato è il classico logo giallo di Gussago Insieme accompagnato dall’identificazione del candidato sindaco, Giovanni Coccoli”.

La rosa dei candidati della lista di “Gussago Insieme”, presentata ai cittadini giovedì sera sera presso la sala civica “Camillo Togni”, abbraccia tutte le fasce d’età “ed è eterogena per interessi, competenze, passioni ed esperienza. In questo cammino verso l’appuntamento elettorale compaiono volti nuovi accanto ad alcune presenze storiche del gruppo: continuità di valori ed impegno politico uniti quindi al continuo rinnovarsi ed evolversi di idee e di persone”.

Ecco, quindi, l’elenco dei candidati consiglieri della lista “Giovanni Coccoli candidato sindaco”: Matteo Berardi, Silvia Borda, Mariangela Bruno, Christian Ceretti, Mauro Del Barbi, Roberto Fiora, Michela Galeazzi, Gianluca Gallucci, Roberto Gauli, Alessandro Inselvini, Giampietro Lorenzoni, Matteo Sambero, Elisabetta Tallarini, Annamaria Tregambe, Manuela Ubaldi, Daniela Valcamonico.

È già nota anche la composizione della futura giunta in caso di vittoria, caratterizzata anche questa da continuità e rinnovamento: Angelo De Pascalis, Luisa Landi, Giulia Marchina, Nicola Mazzini, Simone Valetti.

“La squadra di ‘Gussago Insieme’ si augura di poter dare continuità al quinquennio precedente”, conclude il documento, “proseguendo nei progetti e nelle attività già avviate, in modo da lavorare tutti ‘insieme’ per il miglioramento di Gussago, sempre al servizio dei cittadini”.