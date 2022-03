Desenzano, Guido Malinverno si ricandida alla guida del centrodestra

(red.) Il centrodestra ha trovato la quadra anche a Desenzano e, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha scelto di confermare Guido Malinverno. Il sindaco uscente, come informa una nota dei referenti bresciani di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Desenzano Civica e Idee in Comune, guiderà “una coalizione compatta e desiderosa di proseguire nel lavoro svolto in questi cinque anni. Una candidatura naturale e figlia non solo dell’unità di intenti tra tutte le forze della maggioranza uscente, ma che è soprattutto una conferma dell’ottimo lavoro svolto nell’interesse dei cittadini di Desenzano”.

“In questi anni di amministrazione”, si legge nel comunicato, “la gente ha potuto apprezzare non solo la validità delle idee proposte ma anche la gestione di una pandemia che era inimmaginabile all’inizio del mandato. I progetti messi in campo sono notevoli e sarà nostra volontà portarli avanti con impegno e determinazione, proseguendo nell’azione di buongoverno tipica del centrodestra”.