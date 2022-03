Bertagna (Lega): “Per Palazzolo un candidato civico, sintesi di partiti e società civile”

(red.) “In vista delle prossime elezioni amministrative di Palazzolo sull’Oglio, la Lega è al lavoro con impegno e attenzione con la volontà di offrire ai cittadini palazzolesi un candidato civico che possa essere non solo valido e all’altezza ma soprattutto che abbia a cuore la nostra città”, afferma in una nota Alberto Bertagna, segretario provinciale della Lega bresciana, sentito il direttivo della Lega di Palazzolo sull’Oglio.

“Il nostro obiettivo principale”, prosegue Bertagna, “è fare il bene del territorio e della nostra gente, per questo stiamo lavorando per riunire tutte le forze politiche di centrodestra e anche rappresentanti della società civile in questo progetto che ci auguriamo possa essere vincente. Riteniamo sia utile individuare una figura che sappia essere sintesi di questi due mondi, per dare un indirizzo chiaro alle nostre proposte senza per questo essere calato dall’alto. Ci sono nomi molto validi che stiamo vagliando insieme alle liste civiche e su cui speriamo si possa discutere senza rivangare inutilmente vecchi attriti”.

“Guardiamo alla realtà delle associazioni”, aggiunge inoltre Bertagna, “il cui apporto nella gestione delle diverse emergenze in questi anni è stato importantissimo, e a un identikit che possa rispecchiare quella del ‘buon padre’ o della ‘buona madre’ di famiglia, ossia qualcuno in grado di gestire la Cosa pubblica e che sappia come si fa a mandare avanti un nucleo familiare. Non è il momento delle divisioni ed occorre guardare uniti al bene di Palazzolo e dei suoi cittadini, se si vuole davvero il cambiamento. Noi siamo pronti a discuterne pensando al bene comune e alla città e non alle carriere personali o alle posizioni partitiche. I fatti diranno chi questo passo lo vuole davvero fare”.