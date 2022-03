Giovanni Coccoli e “Gussago Insieme” ancora in corsa per le amministrative

(red.) La lista civica Gussago Insieme annuncia la partecipazione alle prossime elezioni amministrative a Gussago. Il sindaco uscente Giovanni Coccoli ha accettato di ricandidarsi ed è statop resentato il nuovo logo. “Nei prossimi mesi i cittadini di Gussago saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale”, si legge in una nota di Gussago Insieme. “In attesa di conoscere la decisione del ministero dell’Interno sulla data fissata delle elezioni comunali, la lista civica Gussago Insieme annuncia che sarà impegnata anche nel prossimo appuntamento elettorale, con la concretezza, le competenze e la passione con cui ha amministrato fino ad ora, rimettendosi con entusiasmo, ancora a disposizione del proprio paese”.

“Dopo cinque ed intensi anni al servizio della comunità”, so legge ancora nel documento, “un’altra certezza riguarda il fatto che il sindaco uscente Giovanni Coccoli ha accettato di ricandidarsi con responsabilità ed impegno per non interrompere il cammino iniziato e guardare al futuro oltre la pandemia: continuità di valori ed impegno politico uniti al rinnovamento di idee e di persone”.

“Il simbolo della lista a sostegno del candidato è il classico logo giallo di Gussago Insieme”, prosegue il comunicato, “accompagnato dall’identificazione del sindaco, Giovanni Coccoli. Anche la nuova lista è quasi pronta: abbraccia tutte le fasce d’età ed è eterogena tra interessi, competenze, passioni ed esperienza. In queste settimane ferve il lavoro dei sottogruppi attivati per stilare il programma elettorale, anche grazie al rinnovato insieme di persone che stanno portando nuova linfa alla lista civica gussaghese”.