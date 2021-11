Elezioni provinciali, ecco le liste: si vota il 18 dicembre

(red.) Sono state presentate sabato mattina le due liste per le elezioni dei consiglieri provinciali, in programma tra un paio di settimane. Si fronteggeranno la lista di centrosinistra “Territorio bene comune” e l’antagonista “Centrodestra in Provincia”, ognuna delle quali presenta 16 candidati. Il presidente Samuele Alghisi (Pd) è sorretto dal centrosinistra e il suo mandato scade nell’ottobre del 2022: se vincesse il centrodestra, Alghisi potrebbe trovarsi senza il sostegno del consiglio provinciale.

Ricordiamo che le elezioni del consiglio provinciale sono di secondo livello. Non sono i cittadini a votare, ma i sindaci e i consiglieri comunali delle località della provincia. Lo faranno sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 8 alle ore 20, presso il Centro formativo provinciale Giuseppe Zanardelli, via Gamba n. 10/12 a Brescia. Vengono eletti 16 consiglieri.

Nella lista di centrodestra troviamo tre candidati di Forza Italia (Roberta Bettinsoli, il consigliere comunale di Brescia Paolo Fontana e Caterina Lovo Gagliardi); cinque esponenti della Lega (il segretario provinciale Alberto Bertagna, Armida Rossi, il capogruppo in Loggia Massimo Tacconi, il sindaco di Torbole Roberta Sisti e Giacomo Zobbio); quattro di Fratelli d’Italia (Silvia Bonizzardi, Federica Maruti, il capogruppo in Loggia Gianpaolo Natali, Daniele Mannatrizio); quattro per i civici (Nicoletta Benedetti, Elena Bonomelli, Giancarlo Lucini e l’ex forzista Mariateresa Vivaldini).

Per il centrosinistra scendono in campo con il Pd Daniela Bacchetti, Antonio Bazzani, Anna Bonassi, Roberto Bondio, Gianluca Cominassi, Filippo Ferrari, Diletta Scaglia e Daniela Simone; con Sinistra Marco Apostoli e Stefania Cobelli; con Brescia per passione Giampiero Bressanelli; con Italia Viva Daniela Edalini; più i civici Elena Bini, Guido Galperti, Suela Plaka e Massimo Vizzardi.