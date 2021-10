Amministrative chiuse, i risultati nei Comuni

(red.) Si sono concluse le amministrative nel bresciano. Erano 26 i paesi chiamati alle urne. Fuori dalla competizione elettorale solo Bienno, dopo la bocciatura del Consiglio di Stato e che si presenterà al voto nella prossima primavera.

Di seguito alcuni comuni bresciani di piccole dimensioni con i risultati della tornata elettorale che si è conclusa lunedì alle 15.

Ad Incudine i cittadini hanno scelto Diego Carli con il 65,22% delle preferenze. fermo al 34,78% il contendente Costantino Vito Violi. Elettori: 344; Votanti: 256 (74,42%); Schede nulle: 1, Schede bianche: 2; Schede contestate: 0

Isorella aveva in lizza per la poltrona di sindaco quattro sfidanti e ad avere la meglio è stato Simone Bellardi che ha ottenuto il 52, 21% dei voti, battendo Renato Zaltieri, Ombretta Capelloni ed Erika Leali. Elettori: 3.046; Votanti: 2.120 (69,60%); Schede nulle: 36; Schede bianche: 21; Schede contestate: 0.

Testa a testa fino all’ultima scheda elettorale a Losine, dove a spuntarla è stato Mario Chiappini con il 50,47% dei voti contro il 49,53% di preferenze assegnate a Daniele Do’. (Elettori: 562, Votanti: 430 (76,51%); Schede nulle: 5: Schede bianche: 1; Schede contestate: 0)

A Moniga è stato quasi un plebiscito per Renato Marcoli, sindaco eletto con l’ 83,23% delle preferenze. Marcoli ha battuto la sfidante Federica Maruti che ha chiuso con il 16,77% dei voti. Elettori: 2.101; Votanti: 1.186 (56,45%); Schede nulle: 29; Schede bianche: 18; Schede contestate: 0.

Montirone ha eletto Filippo Spagnoli con il 43,10% di voti. Spagnoli si contendeva la fascia tricolore con Stefano Formenti ed Eugenio Stucchi. Elettori: 3.915; Votanti: 2.678 (68,40%); Schede nulle: 45; Schede bianche: 23, Schede contestate: 0.

Ad Ono San Pietro e a Polpenazze sul Garda c’era un solo candidato per il ruolo di primo cittadino, rispettivamente Fiorenzo Formentelli, che ha conquistato 447 voti, e Maria Rosa Avanzini, che è la prima donna sindaco eletta nel paese gardesano. Per Avanzini i voti utili sono stati 963, ma interessante il dato sulle schede annullate e quelle bianche: su un totale di 2341 potenziali elettori, si sono presentati alle urne in 1118, facendo raggiungere il quorum del 40% (47,76%), ma nello scrutinio sono state annullate 60 schede e 95 sono state quelle bianche. Nessuna, invece, è stata contestata.

Ossimo ha scelto il suo sindaco: è il primo cittadino uscente Cristian Farisè, che inizia così il suo terzo mandato. Farisè si imposto sui rivali marco Bottichio e Monica Bottichio per il 74,35% delle preferenze. 955 i votanti. Elettori: 1.438; Votanti: 975 (67,80%); Schede nulle: 16; Schede bianche: 4, Schede contestate: 0

A Pian Camuno la sfida era tra Giorgio Giovanni Ramazzini e Marcello Santicoli. A spuntarla con il 59,55% delle preferenze è stato Ramazzini. Elettori: 3.585; Votanti: 2.556 (71,30%); Schede nulle: 37, Schede bianche: 22, Schede contestate: 0.

Alessandro Pozzi è il primo cittadino di Pontoglio con 78,77% dei voti. Pozzi contendeva la fascia di sindaco a Eleonora Picenni che si è fermata al 21,23% delle preferenze. Elettori: 5.006; Votanti: 3.221 (64,34%); Schede nulle: 48; Schede bianche: 31, Schede contestate: 0.

Torbole ha scelto Roberta Sisti, accordandole il 64,33% delle preferenze contro il 35,67% dei voti raccolto da Antonio Terna. Elettori: 4.847; Votanti: 3.137 (64,72%); Schede nulle: 52, Schede bianche: 21; Schede contestate: 0.