Artogne conferma Barbara Bonicelli con il 67,29%

(red.) Artogne ha confermato come sindaco Barbara Bonicelli. Il primo cittadino eletto ha ottenuto 1.409 voti, pari al 67,29% conquistando 8 seggi in consiglio comunale.

685 voti pari al 32,71 % e 4 seggi per Giuseppe Andreoli.

Elettori: 2.900; Votanti: 2.161 (74,52%); Schede nulle: 44; Schede bianche: 23; Schede contestate: 0.