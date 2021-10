A Rodengo Saiano la spunta Rosa Vitale con 1.987 voti

(red.) Rosa Vitale è stata eletta sindaco di Rodengo Saiano con 1.987 voti (41,42%) conquistando per la sua lista 8 seggi in consiglio comunale.

Luigi Caimi con 1.764 suffragi, pari al 36,77%, ha ottenuto tre seggi.

Alexander Nisi con 800 voti (16,68%) un seggio.

Nessun seggio per Elisa Codenotti e i suoi 246 voti (5,13%).

Elettori: 7.867; Votanti: 4.878 (62,01%); Schede nulle: 55; Schede bianche: 25; Schede contestate: 1.