La carica dei 733 candidati: tra un mese il voto in 27 comuni bresciani

(red.) La carica dei 733 è appena cominciata e si concluderà, facendo i conti di vincitori e vinti, fra poco meno di un mese quando verranno aperte le urne e le schede elettorali daranno il loro responso. Sono 27 i comuni della provincia di Brescia chiamati al voto amministrativo domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Per contendersi la poltrona di primo cittadino corrono 63 candidati sindaci, tra cui 22 donne e 13 sindaci uscenti che chiedono la riconferma. Mentre 733 sono gli aspiranti consiglieri comunali e tra questi 295 sono di sesso femminile. Gli aventi diritto al voto sono 107.830 cittadini bresciani.

Non sono in gioco i comuni più popolosi della nostra provincia: non c’è naturalmente il capoluogo, Brescia, e neppure uno supera i 15 mila abitanti. Solo quattro vanno oltre i 10 mila abitanti: sono Bagnolo Mella, Nave, Castel Mella e Cazzago San Martino. Dappertutto il risultato delle urne sarà quindi secco e definitivo fin dal primo turno. Niente ballottaggio, vincerà chi otterrà un voto in più degli antagonisti.

Ma non tutti dovranno vedersela con un avversario: sono infatti tre i candidati sindaci che corrono da soli e per loro il risultato è quasi scontato, anche se per essere eletti dovranno avere l’approvazione del 50 per cento dei votanti e l’affluenza alle urne nei loro paesi dovrà superare il 40% degli aventi diritto (la soglia sarebbe il 50%, ma è stata abbassata per il Covid). Si tratta di Maria Rosa Avanzini a Polpenazze, Ottavio Bettoni a Bienno (anche se la sua lista ha avuto qualche problema) e Fiorenzo Formentelli a Ono San Pietro che lottano solo contro l’astensionismo, sempre in agguato soprattutto quando il risultato è scontato.

Oltre a grossi centri come Bagnolo Mella, Nave, Castel Mella e Cazzago San Martino si vota anche in municipi di medie dimensioni come Esine, Flero, Montirone, Poncarale, Pontoglio, Rodengo Saiano e Torbole Casaglia e in molti piccoli comuni con meno di 5mila residenti, ovvero Anfo, Artogne, Azzano Mella, Bienno, Bovegno, Collebeato, Collio, Gambara, Incudine, Isorella, Losine, Moniga, Ono San Pietro, Ossimo, Pian Camuno e Polpenazze.