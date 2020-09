Rovato e Lonato: confermati gli uscenti Belotti e Tardani

(red.) Anche se manca ancora il dato ufficiale, sono stati entrambi riconfermati al primo turno i sindaci dei due comuni della provincia di Brescia che hanno più di 15 mila abitanti e dove quindi si sarebbe dovuto fare ricorso al ballottaggio se un candidato non avesse superato il 50% dei consensi.

Sia a Rovato che Lonato, non c’è stato bisogno di aspettare il 4 e 5 ottobre per conoscere il nome del primo cittadino.

Tiziano Belotti, centrodestra, ha battuto nettamente gli altri cinque contendenti nella cittadina della Franciacorta.

Stesso discorso nel comune gardesano dove il sindaco uscente, Roberto Tardani, Forza Italia, ha superato nettamente gli altri concorrenti fin dal primo turno.