Referendum, nel Bresciano ha votato il 38,72%. C’è tempo fino alle 15

(red.) Oggi si vota ancora, fino alle ore 15. In tutta Italia, infatti, le sezioni elettorali riaprono questo mattina di lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizia lo spoglio delle schede.

Ieri, domenica, il primo dei due giorni è terminato con la chiusura dei seggi avvenuta alle 23 esatte. L’affluenza è stata superiore alle attese, nonostante la paura del coronavirus che costringeva a procedure di voto speciali per l’emergenza sanitaria: mascherina obbligatoria, disinfezione delle mani e distanziamento.

Nella nostra pèrovincia sono chiamati alle urne 931.531 cittadini per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Inoltre 58.257 bresciani possono votare anche per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco in 8 comuni della provincia tra 27 candidati alla poltrona di primo cittadino espressione di 40 liste.

L’affluenza alle 23 di ieri sera, domenica 20 settembre, è stata discreta ma non eccezionale. Per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, in tutto il Bresciano è andato a votare il 38,72% degli aventi diritto (la media nazionale è stata del 39,8%).

Nella sola città hanno votato in 52.915, pari al 38,2% degli aventi diritto.

E’ andata meglio negli otto paesi della provincia in cui si vota per le comunali: l’affluenza alle 23 di domenica sera è complessivamente del 53,52% (sopra la media nazionale che è stata del 49,44% nelle località in cui si votava per le amministrative). Ecco la percentuale paese per paese.

Capriano del Colle 57,82%

Corte Franca 55,19%

Lonato del Garda 50,57%

Magasa 48,53%

Quinzano d’Oglio 60,44%

Roncadelle 54,01%

Rovato 49,91%

Travagliato 56%