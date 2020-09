Referendum e comunali, come e dove si vota. Con il protocollo Covid

(red.) Per l’intera giornata di domani, domenica 20 e fino alle 15 di lunedì 21 settembre anche 931 mila bresciani aventi diritto di voto saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale confermativo a proposito del taglio del numero di parlamentari. E tra il quasi un milione di bresciani ci sono anche poco più di 58 mila che oltre al referendum saranno chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale in otto paesi. Partendo dal referendum, non sarà necessario raggiungere il quorum e quindi l’esito dipenderà dalla differenza di voti al “sì” o al “no” al quesito. Il testo chiede la conferma per tagliare 115 senatori e 230 deputati modificando gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. In tutta la provincia di Brescia saranno attive 1.171 sezioni elettorali e diversi Comuni hanno trovato una soluzione alternativa rispetto alle scuole.

Questo è il quesito referendario al quale gli italiani saranno chiamati nel mettere una “X” sul “sì” o sul “no”: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. L’altro voto, invece, coinvolge otto Comuni bresciani (tre dopo il commissariamento e cinque arrivati a scadenza naturale) per 58.419 elettori aventi diritto che dovranno scegliere da chi farsi amministrare per i prossimi cinque anni a Capriano del Colle, Corte Franca, Lonato del Garda, Magasa, Quinzano d’Oglio, Roncadelle, Rovato e Travagliato.

Sono tre i candidati primi cittadini a Capriano (ora commissariato) – Salvatore Oliva, Giorgio Armani e Stefano Sala – un altro trio nella commissariata Corte Franca (Anna Becchetti, Dario Lazzaretti e Diego Orlotti) e altri quattro a Lonato tra l’uscente Roberto Tardani, Davide Bollani, Paola Comencini e Sandro Teodori. Proseguendo, nel piccolo paese di Magasa si contenderanno il ruolo di sindaco l’uscente Federico Venturini, Gian Luigi Raineri, Francesco Marini e Maurizio Chiesa. A Quinzano, altro paese commissariato, si sfideranno Pietro Cruber, Adriano Perotti e Lorenzo Olivari. A Roncadelle la lotta sarà a due tra Roberto Groppelli ed Elisa Regosa, mentre a Rovato la sfida sarà tra ben sei candidati con l’uscente Tiziano Belotti, Renato Bonassi, Roberto Manenti, Maurizio Festa, Alberto Piva e Valentina Remonato. Infine, a Travagliato si sfidano il primo cittadino uscente Renato Pasinetti e Piergiuseppe Alessi.

Sia al referendum che alle amministrative si potrà votare domani, domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 presentandosi con un documento di identità valido e la tessera elettorale. E ovviamente dovranno essere rispettate le precauzioni sanitarie, con l’obbligo di indossare la mascherina dal momento dell’ingresso al seggio fino all’uscita dopo il voto, l’igiene delle mani e il distanziamento. Mentre sarà lo stesso elettore a inserire la scheda (due nel caso delle amministrative) nelle urne. Infine, chi ha qualche linea di febbre deve restare a casa, mentre ai seggi non verrà misurata la temperatura.