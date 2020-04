Amministrative, otto Comuni bresciani verso l’election day di autunno

(red.) Ci sono anche otto Comuni bresciani tra quelli che saranno coinvolti in un possibile election day e con una data è ancora da stabilire, ma compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. E’ quanto deciso ieri, lunedì 20 aprile, dal Consiglio dei Ministri. La volontà del Governo è quella di inserire in un’unica data le elezioni regionali, quelle amministrative (bresciane comprese) e il referendum sul taglio dei parlamentari.

In provincia di Brescia saranno chiamati alle urne 65 mila cittadini per scegliere il loro sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Rovato, Lonato, Travagliato, Roncadelle e Magasa sono arrivati alla scadenza naturale, mentre Capriano del Colle, Corte Franca e Quinzano sono quelli attualmente commissariati. Rovato e Lonato, avendo ciascuno più di 15 mila abitanti, sono gli unici Comuni per i quali l’elezione del sindaco potrebbe arrivare dal secondo turno.