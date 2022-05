Cassa depositi e prestiti, inaugurata la sede in piazza Loggia

Brescia. Presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Questi gli obiettivi del roadshow di Cassa Depositi e Prestiti che ha fatto tappa questo martedì a Brescia, in piazza della Loggia, per l’inaugurazione della nuova sede, cui faranno riferimento anche le imprese e gli enti di Bergamo, Cremona e Sondrio.

All’evento sono intervenuti, oltre al sindaco di Brescia e alle autorità locali, il presidente della Regione Lombardia, l’assessore regionale a Bilancio e Finanze, il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.