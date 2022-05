“PNRR Italia Vs Next Generation EU”, un convegno a Iseo

Iseo. Un nuovo e interessante appuntamento promosso dall’Onorevole Danilo Oscar LANCINI deputato al Parlamento Europeo e membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA), ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) è previsto per venerdì 27 maggio alle ore 17:00 ad Iseo, a Villa Elisa in Via Del Dossello 193.

In questa sede verranno nuovamente approfondite le mission del PNRR Italia: tematica tanto discussa negli ultimi periodi poiché sembra essere l’unica soluzione e l’unica risposta alla crisi generata dalla pandemia ed ora aggravata dal conflitto tra Russia ed Ucraina. Ma sarà veramente la soluzione dell’attuale crisi economica? Questa pioggia di milioni di euro sarà veramente la “manna dal cielo”? Questi e molti altri dubbi verranno sviscerati durante l’incontro che, sostiene l’Onorevole Lancini, “ho fortemente voluto e riproposto in merito alla complessità delle mission previste dal PNRR e dai relativi pilastri. Credo sia doveroso mettere a disposizione delle aziende, e non solo, maggiori informazioni possibili circa le opportunità che nei prossimi mesi saranno proposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di cercare di far fronte ai danni economici causati dalla pandemia”. Prosegue Lancini “purtroppo tra i nostri imprenditori, impegnati giornalmente a lavorare, a far quadrare i conti tra i meandri delle interpretazioni di cavilli burocratici, c’è ancora molta diffidenza nei confronti degli “aiutini” statali e non solo: troppo spesso non ci credono ed è per questo che insisto nel voler diffondere, in maniera capillare ed attraverso questi importanti incontri, le molteplici opportunità che potrebbero dare “ossigeno” e valore aggiunto alle nostre eccellenze italiane. E’ mio dovere, in qualità di rappresentante delle istituzioni, insistere nel proporre queste iniziative affinchè gli imprenditori si avvicinino “ai palazzi” con entusiasmo ed inizino a credere in queste mission possible!”.

L’evento sarà moderato dal Dr. Alfredo PRETTO Presidente dell’Associazione Italia Brasile. Il panel prevede l’intervento di illustrissimi relatori quali il Senatore Dr. Stefano BORGHESI – membro della 6° Commissione permanente (finanza e tesoro)-, l’Avv. Francesca CERUTI Consigliere Regionale Lombardia, Segretario II commissione permanente – Affari istituzionali, Componente VI Commissione permanente -Ambiente e protezione civile nonché vice Presidente commissione garante diritti infanzia ed adolescenza, il Dr. Massimo Angelo DALDOOSSI Presidente ANCE Brescia, il Dr. Leonardo PANETTA, corrispondente Mediaset a Bruxelles ed il Dr. Angelo PATTI Presidente EURITA scarl società benefit – consulente esperto in bandi ed appalti europei.

l’evento sarà a numero chiuso pertanto è possibile inviare conferma di adesione esclusivamente mediante il seguente link: https://forms.gle/LnQV3FoKodgh9afJ6

Per dare l’opportunità di partecipare ad un pubblico più vasto, l’evento verrà trasmesso anche in diretta facebook mediante il seguente link https://m.facebook.com/DOscarLancini

