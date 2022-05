“Cigni neri, inflazione e capitale privato”, un incontro in Confindustria

Brescia. Confindustria Brescia organizza per martedì 17 maggio l’evento “Cigni neri, inflazione e capitale privato: qui si fa l’Italia” nella Sala Beretta della sede di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia) alle ore 15.00; intervengono, tra gli altri, Franco Gussalli Beretta (presidente Confindustria Brescia), Paolo Streparava (Ceo Streparava e vicepresidente Confindustria Brescia con delega Credito, Finanza e Fisco) e Claudio Scardovi (Ceo e fondatore Hope).

Tra le tematiche che verranno affrontate durante i lavori, figurano le opportunità legate a private markets e private equity per trasformare e innovare le imprese italiane, in competitività e verso la sostenibilità.

A seguire è in programma una tavola rotonda con imprenditori locali, referenti del territorio e senior partner Hope, moderata da Elisa Piazza. Intervengono:

Roberto De Miranda, Comitato Esecutivo Ori Martin S.p.A.,

Stefania Petruccioli, senior partner investment team Hope Sicaf

Stefano Sostero, senior partner Investment team Hope Sicaf

Claudio Scardovi, Ceo & Founder Hope

Anna Tripoli, Cfo Ntm S.p.A. e presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia

Al termine della tavola rotonda, è previsto uno spazio per le domande e un aperitivo.