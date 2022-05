Primo trimestre 2022: natalità delle imprese in attivo di 148 unità

Brescia. Il bilancio della nati-mortalità delle imprese bresciane tra gennaio e marzo si è chiuso con un saldo positivo di 148 unità.

Dall’analisi dei flussi della natalità d’impresa, realizzata dal Servizio Studi della CCIAA di Brescia, emerge che da gennaio a marzo 2022 sono state avviate 2.276 imprese, in aumento del 6,4% sul 2021 e del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2020.

“I dati riferiti al primo trimestre dell’anno – commenta il Presidente della Camera di Commercio, Ing. Roberto Saccone – evidenziano, complessivamente, una crescita del numero delle imprese a dimostrazione del fatto che la cultura e lo spirito imprenditoriale del territorio bresciano rimangono sempre sempre vivi nonostante si cominci, inevitabilmente, a registrare un clima di preoccupazione legato all’attuale congiuntura economica caratterizzata dall’aumento dei costi delle fonti energetiche, dalla carenza di materie prime e dalla conseguente crescita dell’inflazione. Il tutto, ulteriormente aggravato dalle ripercussioni economiche su scala internazionale indotte dagli eventi bellici Russo/Ucraini.

La spinta maggiore arriva nuovamente dalla filiera delle costruzioni a conferma che le misure legate al Superbonus stanno continuano ad avere un impatto positivo sul sistema imprenditoriale provinciale.

Importante è però anche il contributo che arriva dal mondo dei servizi (attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi immobiliari; supporto alle imprese)”.

Sul fronte della mortalità d’impresa nel primo trimestre dell’anno sono invece 2.128 le imprese che hanno cancellato la propria posizione dall’anagrafe camerale bresciana, ovvero il 4,8% in più sullo stesso periodo del 2021 e per la prima volta in ripresa verso valori più normali dopo la forte contrazione legata alla politica dei ristori governativi che ha parzialmente aiutato le imprese a resistere.

Ancora lontane dai livelli pre-Covid, le cancellazioni sono, in ogni caso, inferiori del 18% nel confronto con il periodo gennaio-marzo 2020.

La ripartenza delle iscrizioni, accompagnata da una modesta ripresa delle cessazioni, ha avuto un effetto positivo sul numero delle imprese: il primo trimestre dell’anno si chiude con uno stock di 118.901 imprese registrate in aumento dello 1,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 e sopra i livelli del 2019.

Dal confronto territoriale il risultato bresciano risulta superiore al dato lombardo, che riporta un aumento della base imprenditoriale dello 0,42%, ed è migliore anche del dato nazionale che segna un leggero calo del numero delle imprese dello -0,4%.

Artigianato – Le dinamiche della nati-mortalità d’impresa del comparto artigiano si conformano a quelle già descritte per l’universo delle imprese ma con intensità diverse. Sul fronte dell’avvio di nuove imprese la componente artigiana si presenta più vitale con 837 nuove imprese, il valore più alto dal 2013.

Sul fronte della mortalità d’impresa anche nel comparto artigiano si registra un leggero aumento (4,5%) sul I trimestre del 2021 ma ancora sotto del 21% sullo stesso periodo del 2019. Il saldo del bilancio demografico artigiano si chiude con un valore positivo pari a 73 unità.

Sono 33.519 le imprese artigiane registrate al Registro Imprese di Brescia, in aumento dello 0,7% sul 2021 e pressoché in linea con i livelli pre-Covid (-0,5% sul 2019).

IL BILANCIO DEI SETTORI. La crescita del numero di imprese si conferma stimolata dal settore delle costruzioni che, dopo avere archiviato un 2021 brillante, prosegue la dinamica espansiva anche nel primo trimestre dell’anno: sono 18.414 le imprese edili bresciane in aumento di 385 unità rispetto a un anno fa, a conferma che la gli incentivi in favore delle famiglie per gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare continuano a avere un impatto positivo sul sistema imprenditoriale provinciale.

In aumento anche le attività collegate alla filiera delle costruzioni come le attività immobiliari che chiudono il primo trimestre con 132 attività in più sullo stesso periodo dello scorso anno.

Significativa la crescita delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+427 imprese pari al 7% rispetto al I trimestre 2021), dei servizi di supporto alle imprese (+135 imprese; pari al 3,3%), delle attività finanziarie e assicurative (+111 unità; pari al 3,5%) e degli Altri servizi (+95 unità, pari 1,7%). Buona la dinamica dei servizi di informazione e comunicazione (+80 unità corrispondenti a un incremento del 3,0%).

I servizi di alloggio e ristorazione si confermano in stallo: chiudono il trimestre con un aumento annuale dello 0,3% (pari a 24 unità in più).

Si confermano negativi i saldi dell’agricoltura (-30 unità) e delle attività manifatturiere (-160) a prosecuzione di un trend strutturale di selezione e riduzione delle imprese in corso da molti anni. Saldo negativo anche nel commercio (-15 unità).

L’organizzazione giuridica

Sotto il profilo organizzativo la crescita della base imprenditoriale bresciana è da attribuirsi ancora all’aumento delle società di capitali che segnano una nuova accelerazione (+3,7%) a prosecuzione di un trend crescente in atto da tanti anni.

Le imprese individuali, che restano la forma più diffusa per fare impresa in provincia, tra gennaio e marzo hanno segnato una leggera crescita (+0,9%).

Le imprese femminili, giovanili e straniere

Sul fronte della composizione delle compagini sociali i risultati del primo trimestre confermano la robusta crescita delle imprese straniere (+5,2 sul primo trimestre 2021) a cui segue la buona performance delle imprese giovanili (+2,0%) e delle imprese femminili (+1,8%).

Le procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni

I dati sulle procedure concorsuali confermano come la mortalità d’impresa sia ancora sotto i livelli pre-pandemici.

Nel primo trimestre gli scioglimenti e liquidazioni volontarie sono in calo del 29% sullo stesso periodo del 2021 e del 43% rispetto al 2019.

Relativamente ai fallimenti si rileva un più vistoso calo sia sul 2021 (-47,%) sia sul periodo pre-pandemico (-48,3%).

Dai risultati di questo trimestre ne deriva che bisognerà continuare a osservare la dinamiche delle uscite dal sistema produttivo per fare delle valutazioni più oggettive in merito.