Intesa Sanpaolo: sì al bilancio, confermati i vertici

Torino. L’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio dell’esercizio 2021, chiuso con un utile netto civilistico di 2,95 miliardi di euro e ha deliberato di assegnare un dividendo di 0,151 euro per ogni azione ordinaria, da cui va detratto l’acconto di 0,0721 euro distribuito a novembre 2021. L’assemblea ha anche nominato il nuovo consiglio d’amministrazione: Gian Maria Gros-Pietro ne è presidente, Paolo Andrea Colombo vice presidente. Il consiglio ha confermato Carlo Messina amministratore delegato.

Alla lista presentata dal patto di consultazione tra le Fondazioni è andato il voto del 76,5% del capitale presente, mentre il 22,76% ha scelto la lista presentata da Assogestioni. Del consiglio fanno parte, oltre a Gros-Pietro, Colombo e Messina, Franco Ceruti, Paola Tagliavini, Liana Logiurato, Luciano Nebbia, Bruno Picca, Livia Pomodoro, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Daniele Zamboni, Maria Mazzarella Anna Gatti, Fabrizio Mosca, Milena Teresa Motta, Maria Cristina Zoppo, Alberto Maria Pisani e Roberto Franchini.

Cinque membri del consiglio di amministrazione sono stati chiamati a comporre il comitato per il controllo sulla gestione. Si tratta di Pisani (presidente), Mosca, Motta, Zoppo e Franchini.

Durante l’assemblea un gruppo di attivisti per il clima ha protestato sotto il grattacielo di corso Inghilterra, sede del gruppo bancario torinese, dove è stato attaccato uno striscione con la scritta “San Paolo complice di guerre ed ecocidio”. Poi gli ecologisti hanno bloccato il traffico di alcune strade dei dintorni. Com’è noto gli ambientalisti rimproverano a Intesa Sanpaolo gli investimenti nel mondo dei combustibili fossili.