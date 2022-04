Banca Valsabbina: utile netto a 39,2 milioni, crescita del 61%.

Brescia. Nel corso della seduta del 4 aprile , che si è svolta esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato e quindi senza la partecipazione fisica dei soci, l’Assemblea di Banca Valsabbina ha approvato a larghissima maggioranza il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha reso necessario anche per quest’anno – per assicurare il divieto di assembramento e prevenire ogni possibilità di contagio – il ricorso a una modalità di svolgimento dell’Assemblea che consentisse di tutelare la salute dei soci, dei dipendenti, dei consulenti e degli altri soggetti solitamente coinvolti nello svolgimento dell’Assemblea. Sulla base di quanto previsto dal Decreto “Cura Italia” e dai successivi aggiornamenti normativi, la Banca ha quindi svolto i lavori assembleari a porte chiuse presso la propria Direzione Generale, con la partecipazione dei soci attraverso un rappresentante designato che ha raccolto le deleghe e le istruzioni di voto per ogni singolo punto all’ordine del giorno.

Oltre all’approvazione del Bilancio di esercizio 2021, l’Assemblea, sempre a larghissima maggioranza, ha provveduto anche alla nomina di cinque Consiglieri di Amministrazione per scadenza di mandato, confermando nella carica i Consiglieri Adriano Baso, Aldo Ebenestelli, Flavio Gnecchi, Luciano Veronesi e nominando Nadia Pandini e ad integrare il Collegio Sindacale (ai sensi dell’art. 2401 c.c. ) nominando Sindaco effettivo Donatella Dorici e Sindaco supplente Patrizia Apostoli.

A larghissima maggioranza sono stati approvati anche gli altri punti all’ordine del giorno, accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito all’approvazione del Regolamento Assembleare; alla determinazione del compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione; all’autorizzazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; all’approvazione del nuovo documento sulle Politiche di Remunerazione.

L’Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario pari ad 0,5 euro per azione, che sarà in pagamento con valuta 28 aprile.

Il rendimento (dividendo/valore medio del prezzo dell’azione 2021) è pari quindi al 12% e complessivamente dà conto di un pay-out (dividendi pagati/utile netto) di circa il 45%.

Dalla lettura del Bilancio appena approvato, emerge un Utile Ante Imposte di 50 milioni (+48% rispetto ad € 33,7 milioni del 2020) ed un Utile Netto di 39,2 milioni, in aumento del 61% rispetto all’importante risultato dello scorso esercizio ( 24,3 milioni), che già rappresentava il migliore nella storia della Banca.

Un dato rappresentativo dell’efficacia del modello di business adottato, che ha permesso di continuare ad affrontare la complessità del quadro macroeconomico e sociale, sostenendo l’economia dei territori di elezione e generando al contempo valore per gli stakeholder. Ulteriore conferma in tal senso viene dalla lettura del rapporto tra l’utile ed il patrimonio netto medio (“ROE”), principale indicatore della redditività aziendale, che è pari al 10,1% (ex 6,8%), tra i migliori nello scenario bancario italiano “tradizionale”.