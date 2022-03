Intred, utile a 8,6 milioni: dividendo da 0,06 euro

(red.) Intred – società bresciana quotata all’AIM Italia e attiva nel settore delle telecomunicazioni – ha comunicato i risultati finanziari del 2021, esercizio chiuso con ricavi per 40,46 milioni di euro, in aumento del 14,1% rispetto ai 35,45 milioni ottenuti l’anno precedente.

La società ha terminato il 2021 con un utile netto di 8,62 milioni euro, in aumento del 41,1% rispetto ai 6,11 milioni contabilizzati nel 2020. A fine 2021 la posizione finanziaria netta era positiva per 5,41 milioni di euro, rispetto ai 426mila euro di inizio anno. Gli investimenti dell’esercizio 2021 sono stati pari a 20,5 milioni, concentrati principalmente sullo sviluppo della rete di backhauling e di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH sul territorio della Lombardia.

Il management ha segnalato che gli investimenti continueranno ad essere concentrati nello sviluppo della rete proprietaria, strumento fondamentale per generare un solido incremento dei ricavi.

Il consiglio di amministrazione di Intred ha proposto la distribuzione del dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021) di 0,06 euro per azione; la cedola sarà staccata lunedì 2 maggio e messa in pagamento il 4 maggio.