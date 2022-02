Intesa Sanpaolo: dividendo di 7,89 centesimi di euro per azione

(red.) Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2021 con utile netto a quota 4,18 miliardi, in crescita del 19,4% rispetto al 2020. Il consiglio d’amministrazione della banca proporrà all’assemblea un dividendo di 7,89 centesimi di euro per azione. Il ritorno per gli azionisti sarà complessivamente di 4,9 miliardi, perché il consiglio oltre a 1,5 miliardi di saldo dividendi 2021 ha deliberato un buy back da 3,4 miliardi.

L’utile netto si è attestato quindi su livelli pre Covid: 4,18 miliardi di euro, in aumento del 19,4% rispetto a quello registrato nel 2020 (3,50 miliardi di euro).

In crescita il risultato operativo lordo del gruppo (+7,3 % rispetto allo scorso anno), e il risultato della gestione operativa (+5,4 % rispetto ai risultati 2020).

In calo invece i costi operativi, che scendono a quota 10,9 milioni di euro (-1,01%; 11,03 milioni di euro nel 2020). Ridotti anche i crediti deteriorati, che scendono del -27% al lordo delle rettifiche di valore.