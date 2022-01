Iveco, debutto con il segno meno a Piazza Affari

(red.) Un debutto in salita per Iveco Group a Piazza Affari. La prima giornata di contrattazioni, per la matricola nata da uno spin-off di Cnh Industrial, controllata da Exor, si è chiusa con un prezzo per azione inferiore del 9,1% rispetto alla soglia degli 11,22 euro indicati in una nota da Borsa Italiana come prezzo di riferimento.

Nella prima parte della giornata i due titoli non erano riusciti a fare il prezzo, poi gli scambi sono aumentati e anche Cnh Industrial ha registrato un calo nella mattinata per poi recuperare e chiudere a 14,69 euro (-2,26%).

Il Gruppo, guidato dal ceo Gerrit Marx ha il suo focus industriale sul settore dei veicoli commerciali e speciali, i bus e i motori (Fpt), con 33.500 addetti in tutto il mondo. Alla base della decisione di scorporare le attività On-Road c’è la consapevolezza delle scarse sinergie con il mondo Off-Road (Agricoltura e Costruzioni) e delle diverse strategie da adottare per fronteggiare la transizione energetica e tecnologica.

L’azienda realizzerà gli Eurocargo a Brescia: la previsione per il 2021 era fissata a 9mila mezzi quando invece se ne produrranno circa 11mila, per il 2022 era stato fissato il tetto di 10mila, ma la previsione più attendibile è che si possano raggiungere gli 11.500.

«Il nostro primo giorno di quotazione segna una storica pietra miliare in quanto diventiamo una società completamente indipendente», ha sottolineato l’amministratore delegato di Iveco Group Gerrit Marx intervenendo alla cerimonia del suono della campanella che segna il debutto in borsa a Milano. Il titolo, come accennato, ha debuttato a 11 euro e poi è andato subito in asta di volatilità.

«Abbiamo tutti i requisiti necessari per ottenere un successo di lungo periodo, a partire da basi solide, una squadra motivata e una strategia chiara. Questi elementi ci consentiranno di muoverci rapidamente, innovare e stringere partnership per sviluppare le migliori soluzioni nell’attuale contesto in rapida evoluzione» ha aggiunto il ceo.