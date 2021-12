Neosperience, aumento di capitale per la Pmi nata a Brescia

(red.) Neosperience, Pmi innovativa nata a Brescia e player di riferimento nell’Intelligenza Artificiale, quotata su Euronext Growth Milan che, in linea con la strategia di sviluppo volta alla creazione di un polo di riferimento nel digital in Europa, ha deliberato l’aumento di capitale sociale riservato per un importo complessivo di 23.450 euro da attuarsi mediante emissione di 234.500 nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione.

In particolare, l’aumento di capitale deliberato dal CdA è finalizzato al completamento delle operazioni: acquisizione del 51% di Rhei S.r.l. , acquisizione di un ulteriore 39.2% di Workup S.r.l. (già controllata al 51%).