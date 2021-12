Periferie lombarde, mercato immobiliare da 200 miliardi di euro

(red.) La rigenerazione urbana dei “territori periferici” della Lombardia rappresenta un motore fondamentale per l’economia regionale e nazionale, e per la qualità della vita di milioni di persone. Le aree degradate, dismesse o a rischio degrado coprono una superficie territoriale complessiva di circa 22,6 chilometri quadrati, e 67.300 edifici, per la quasi totalità (98 per cento) prevalentemente residenziali, da riqualificare, che potrebbe rivitalizzare il tessuto lavorativo e produttivo del territorio grazie al cambio delle destinazioni d’uso verso attività economiche in grado di aumentare il valore. La Lombardia è un interessante laboratorio di analisi, studio e attuazione di modelli rigenerativi dei territori periferici: re-inventare la dimensione dell’urbe tramite la restituzione di nuove “centralità”. Questi sono alcuni dei temi che emergono dal “Rapporto sulle nuove periferie lombarde” realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban Up|Gruppo Unipol, presentato oggi a Milano in occasione del convegno FUTURE CITIES.

I territori “periferici” rappresentano una importante sfida per la costruzione di un’identità urbana allargata alla scala sovralocale, regionale, in grado di affrontare una redistribuzione generale della qualità, delle risorse e delle opportunità. Le aree periferiche devono diventare, tramite processi di rigenerazione, parte integrante, significativa e desiderabile di una regione che ambisca a essere equilibrata, sostenibile, inclusiva e, quindi, resiliente e attrattiva.

I possibili processi di rigenerazione urbana del laboratorio lombardo, oltre alle superfici precedentemente stimate, direttamente correlate ad ambiti urbani che hanno visto cessare la loro funzione economica originaria e che potranno vedere una loro riqualificazione in chiave lavorativa, interesseranno circa 250 chilometri quadrati di superficie territoriale e una superficie lorda edificabile di 91 milioni di metri quadrati. Le future funzioni urbane si articoleranno in mix di destinazioni d’uso che vedrà una prevalenza di superfici abitative, 39,9 milioni di metri quadrati (44 per cento circa), seguite da superfici logistiche e produttive (29,6 milioni di metri quadrati, pari al 32,5 per cento), direzionali e commerciali (14,3 milioni di metri quadrati, sedici per cento circa) e attrezzature di interesse collettivo (7,2 milioni di metri quadrati, poco meno dell’otto per cento).

“La trasformazione di questi territori può attivare investimenti per oltre duecento miliardi di euro fino al 2050 – ha affermato Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari, in apertura del convegno – Non si tratta solo del più grande tema economico lombardo dei prossimi decenni ma anche la sfida per rendere sempre più inclusive e sostenibili le nostre città. E’ una occasione unica per intervenire sulle diseguaglianze, dando abitazioni alle fasce più disagiate e anche consentendo un più facile accesso ai servizi. La città a 15 minuti, significa creare nuove centralità e fare in modo che le nuove periferie siano concepite in modo diverso dal passato. Luoghi integrati e gradevoli dove vivere, lavorare e socializzare. Il tutto con attenzione all’ambiente e alla sicurezza delle persone”.

“Con progetto INoltre. Sharing the city – ha aggiunto Giuseppe Lobalsamo, Responsabile Direzione Immobiliare Gruppo Unipol – abbiamo posto il nostro impegno e la nostra attenzione sul tema della rigenerazione urbana delle periferie sia attraverso iniziative di urbanismo tattico e coinvolgimento dei quartieri, sia attraverso l’avvio di un Think Tank interdisciplinare a supporto dell’intero progetto. Un Think Tank che vede, e vedrà sempre di più in future, il coinvolgimento di personalità accademiche, della società civile, di istituzioni oltre che di associazioni, imprenditori e professionisti di fama internazionale a garanzia della coerenza, dell’etica, della sostenibilità e della qualità dei nostri progetti.

I processi di rigenerazione urbana lombardi hanno tra gli obiettivi principali quello di “ricostruire” (nell’accezione più ampia del termine) il tessuto urbano sia attraverso interventi

sul costruito che attraverso percorsi funzionali alla ripresa delle attività economiche, all’integrazione sociale e alla convenienza imprenditoriale. Le iniziative di rigenerazione urbana che negli anni si sono succedute in Lombardia hanno contributo all’individuazione dei punti di forza e di debolezza dei modelli operativi e dei processi utilizzati e al conseguente riconoscimento delle opportunità e delle criticità correlate al miglioramento e all’orientamento della strategia regionale.

Il lavoro, componente predominate degli spostamenti quotidiani, rappresenta un tema fondamentale per ripensare le città: una rete diffusa di “centralità” lavorative che contribuiscano a depotenziare le forze centripete dei territori urbani.

L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli spazi che lo ospitano possono rappresentare un ambito di studio interessante per elaborare nuovi modelli di “vivere urbano”. I luoghi della “produzione” sono più propensi, rispetto all’ambito abitativo-residenziale, ad assimilare e sviluppare modelli organizzativi dinamici, evoluti e differenziati.

La trasformazione dell’organizzazione del lavoro si riflette sulle dinamiche urbane e sul disegno della fruizione del territorio; un ripensamento dei luoghi della “produzione” (non concentrati ma distribuiti per limitare i potenziali tempi di trasferimento tra perifericità e centralità) potrebbe rappresentare un importante volano per lo sviluppo o il potenziamento di una reale città policentrica.

L’andamento del mercato immobiliare lombardo

Il “Rapporto sulle nuove periferie lombarde” realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban Up|Gruppo Unipol, presenta anche una approfondita analisa del mercato immobiliare della Lombardia. Nel 2021 so è confermato come il più dinamico in Italia, con compravendite in crescita del 14,2 per cento a fronte di una media italiana dell’11,1 per cento. Nella regione anche i prezzi medi degli immobili residenziali, che avevano invertito l’andamento decrescente con tre anni d’anticipo rispetto al resto del Paese, mostrando deboli segni di ripresa già nel 2016 successivamente consolidati fino al 2019, dopo la contrazione del 2020 sono tornati a crescere e ora evidenziano prospettive di ulteriore miglioramento per il 2022.

In Lombardia si stima totale di 140mila compravendite di immobili residenziali a fine anno, corrispondenti a oltre il 23 per cento del totale nazionale, quantificabile in seicentomila transazioni. Il peso della regione sul Paese, dopo essere rimasto stabile per otto anni con una quota di circa il venti per cento, è cresciuto a partire dal 2016 fino ad oggi, con ulteriori aspettative di aumento fino a un peso di circa un quarto degli scambi complessivi. Grazie a una popolazione costantemente in crescita fino a inizio 2020 qui si scambiano il doppio delle case del Lazio, seconda in Italia con circa 67mila transazioni, e quasi due volte e mezzo rispetto all’Emilia Romagna, terza con 59mila transazioni, Piemonte e Veneto, rispettivamente con circa 58 e 56mila scambi. Le previsioni per il 2022 indicano un incremento dei volumi transati sul mercato residenziale lombardo di circa il tredici per cento, con una pressione lievemente meno intensa di quella attuale, a fronte di una crescita a livello nazionale dell’8,3 per cento.