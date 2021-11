Bper Banca: utile netto di 586,2 milioni nei primi nove mesi

(red.) Il consiglio di amministrazione di Bper Banca, riunitosi a Modena, ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 30 settembre 2021 che includono il contributo economico apportato dal ramo acquisito da Intesa Sanpaolo costituito da 620 filiali.

Nei primi nove mesi del 2021 è stato generato un utile netto di 586,2 milioni di euro. Escludendo le componenti straordinarie, l’utile lordo prima delle tasse è pari a 417,1 milioni di euro sostenuto dalla crescita dei ricavi, trainati dall’aumento delle commissioni nette, grazie al positivo andamento dei collocamenti di prodotti del risparmio gestito e bancassurance e alla ripresa dell’attività bancaria tradizionale.

Il terzo trimestre ha confermato i trend positivi già osservati da inizio anno, evidenziando una redditività in ulteriore crescita che, nonostante la consueta stagionalità, ha continuato a beneficiare di un importante aumento dei ricavi da commissioni nette, pari a 438,5 milioni (+8,0% t/t) e proventi operativi netti pari a 892,4 milioni (+6,1% t/t) producendo un utile netto di 84,4 milioni di euro.

La raccolta indiretta è stata pari a 166,2 miliardi (+0,7% vs. trimestre precedente), di cui 83,1 miliardi di raccolta gestita (+1,3% vs. trimestre precedente), inclusiva del ramo bancassurance vita. La raccolta netta si è rivelata in significativo aumento nei primi nove mesi dell’anno a 2.122 milioni, di cui 941 milioni nel 3° trimestre 2021(+83,8% vs. trimestre precedente).

E’ proseguito, inoltre, il processo di miglioramento della qualità del credito, con un NPE ratio lordo al 5,5%, in ulteriore calo rispetto al trimestre precedente (5,7%) e con un forte incremento della copertura sui crediti deteriorati che ha raggiunto il 55,3%.

L’amministratore delegato Piero Luigi Montani commenta: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati dei primi nove mesi dell’anno che premiano l’intenso lavoro realizzato dai colleghi per portare a termine con successo l’integrazione delle 620 filiali del ramo acquistato da Intesa Sanpaolo, che ha consentito al gruppo di compiere un notevole salto dimensionale”.