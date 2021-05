Il gruppo Fini spa nella piattaforma di Supply Chain Finance di Crédit Agricole Italia

(red.) Il Gruppo Fini Spa, grande realtà produttiva italiana dell’alimentare con sede a Modena, di proprietà di Holding Carisma, titolare dei marchi di pasta fresca ripiena Fini e PAF nonchè del marchio Le Conserve della Nonna specializzato in sughi, condimenti e confetture, aderisce alla piattaforma di Supply Chain Finance di Crédit Agricole Italia, attivando il servizio di Dynamic Discounting.

Il servizio permetterà al Gruppo di efficientare la gestione del proprio capitale circolante e di offrire il pagamento anticipato delle fatture al proprio parco di oltre 200 fornitori, con sedi nel Nord Italia fra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Questi potranno di conseguenza ottenere liquidità in anticipo e a condizioni agevolate.

Crédit Agricole Italia e Gruppo Fini rimarcano in questo modo la loro attenzione per l’approccio di Filiera, fondamentale per accelerare la ripresa economica attraverso il rafforzamento della connessione tra grandi imprese corporate e le PMI loro fornitrici, facilitando una gestione integrata ed a 360° di tutta la catena del valore.

Una visione in continuità con i valori delle due realtà. Il Gruppo Bancario, da sempre vicino ai territori e alle loro aziende, con lo sviluppo di soluzioni finanziarie digitali perfezionate per sostenere le filiere e i distretti territoriali del “Made in Italy”. Il Gruppo Alimentare, da sempre attento alla sostenibilità del proprio business con la scelta di materie prime del territorio e l’utilizzo di confezioni largamente riciclabili nonché una corretta gestione delle risorse e l’utilizzo di energia pulita.