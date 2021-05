Sostegni, 70 milioni per la montagna lombarda “grazie alla Lega di Governo”

(red.) Roberto Anelli, capogruppo del Carroccio al Pirellone, interviene a nome di tutto il gruppo Lega in Consiglio Regionale in merito ai 700 milioni del Decreto Sostegni destinati alla montagna, di cui 71 per la Lombardia: “Dalla Lega di governo un risultato importante per sostenere la montagna lombarda e la sua economia in un momento in cui più che mai è necessario un intervento da parte di tutte le istituzioni”.

“Il turismo montano è senza alcun dubbio fra gli ambiti maggiormente colpiti dalle misure di limitazione della diffusione del Covid-19. La stagione invernale è stata praticamente azzerata, data anche la chiusura totale degli impianti sciistici. Ne ha sofferto l’intera economia delle nostre valli alpine. Per quanto riguarda la Lombardia 41 milioni di euro saranno finalizzati a supportare gli impianti di risalita, 24 milioni per le imprese del comparto turistico e 6 per maestri e scuole di sci”.

“Si tratta di una risposta efficace e concreta per la quale ringraziamo il grande lavoro svolto in questa direzione dal segretario Matteo Salvini al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia”.