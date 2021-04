Per Guber Banca arriva l’upgrade di Fitch

(red.) Guber – banca digitale specializzata nella gestione del credito problematico e nei servizi per le piccole e medie imprese – incassa l’upgrade di Fitch Ratings che ha aggiornato il report sulle valutazioni della Banca in qualità di Special Servicer.

L’agenzia ha apprezzato il rafforzamento del sistema dei controlli interni e di una già solida gestione dei processi di recupero, che dimostrano un alto livello di competenza.

I rating sono passati rispettivamente: per il residenziale a “RSS1-” da “RSS2+”, per il commerciale a “CSS1-” da “CSS2+” e per la categoria asset-backed a “ABSS1-” da “ABSS2+”.

Guber si attesta cosi tra i primi player del mercato italiano secondo il giudizio dell’agenzia di rating internazionale.