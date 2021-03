Decreto Sostegni: stralciate le vecchie cartelle fino a 5 mila euro, solo per redditi fino a 30 mila

(red.) Nella tarda serata di questo venerdì 19 marzo il governo ha approvato il decreto Sostegni, cioè il decreto legge contenente le «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid 19» che prevede stanziamenti per 32 miliardi per imprese, lavoratori e famiglie per sostenerne l’attività e il reddito.

Tra questi, circa 11 miliardi saranno destinati alle imprese e ai professionisti più danneggiati dalle chiusure degli ultimi tre mesi. Quasi 5 miliardi andranno invece al piano vaccini. Il blocco generalizzato dei licenziamenti è stato prorogato fino al 30 giugno per poi passare a un regime selettivo.

Come noto la parte più controversa era quella che comprendeva l’aspetto fiscale, cioè le cartelle che verranno stralciate. Verranno cancellate le cartelle esattoriali, gli avvisi bonari e le altre misure fiscali fino a 5 mila euro, ma solo quelle riferite al periodo tra il 2000 e il 2010. La cancellazione delle tasse arretrate si può chiedere però solo con un reddito Irpef che non superi i 30 mila euro all’anno. Si è trattato quindi di un compromesso al ribasso per chi chiedeva un tetto di 10 mila euro e un periodo di tempo che avrebbe dovuto arrivare fino al 2015.