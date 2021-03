Brescia, lieve risalita dell’inflazione: congiunturale +0,1%; tendenziale +0,2%

(red.) Inflazione nel mese di febbraio a Brescia. Per il terzo mese consecutivo, si assiste ad una lieve risalita del tasso congiunturale – variazione sul mese precedente – (+0,1%) e, dopo diversi mesi di valori negativi o nulli, si registra una variazione positiva del tasso tendenziale – variazione sullo stesso mese dell’anno precedente – (+0,2%).

Rispetto al mese precedente (Graf.1), gli aumenti più consistenti si sono verificati per le divisioni “Trasporti” (+0,9%,

con l’aumento del “Trasporto aereo passeggeri” e dei “Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati”), “Bevande alcoliche e tabacchi” (+0,4%, con l’aumento delle “Birre” e degli “Alcolici”). Incrementi più lievi si sono verificati per le divisioni “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,2%), “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+0,1%), “Mobili, articoli e servizi per la casa” (+0,1%), “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+0,1%) e “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+0,1%) . Nulle le variazioni rispetto a gennaio per le restanti divisioni: “Altri beni e servizi”, “Servizi sanitari e spese per la salute”, “Abbigliamento e calzature” e “Istruzione”. L’unica divisione che mostra una lieve discesa è quella delle “Comunicazioni“ (-0,1%).

Rispetto all’anno precedente (Graf.2), le divisioni che presentano aumenti tendenziali più consistenti sono i “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+1,7%), “Ricreazione, spettacolo e cultura” (+1,6%), “Altri beni e servizi” (+1,5%) e “Bevande alcoliche e tabacchi” (+1,4%). Le divisioni, invece, in calo rispetto a un anno fa sono le “Comunicazioni” (-4,9%), ”Istruzione” (-3,6%) e “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-1,7%).

Analizzando per tipologia di prodotto, si registra un lieve aumento congiunturale per i “Beni” (+0,2%), dovuto principalmente all’aumento dei Beni energetici (+1,1%) e degli Altri Energetici (+1,7%). I “Servizi” invece, complessivamente, presentano un lievissimo incremento (+0,1%), con l’aumento dei Servizi relativi ai trasporti (+0,5%).

Con riferimento alla frequenza di acquisto dei prodotti, si registra un lieve incremento congiunturale per i prodotti a alta e media frequenza d’acquisto (entrambi pari a +0,2%). Nulla la variazione congiunturale dei prodotti a bassa frequenza. Particolarmente elevata la variazione tendenziale dei prodotti a media frequenza (+0,5%).

Infine, la “Core Inflation”, che indica l’andamento della componente di fondo della dinamica dei prezzi, cioè l’inflazione al netto della componente volatile (beni energetici e alimentari non lavorati), registra una lieve variazione congiunturale positiva (+0,1%) e una variazione tendenziale positiva più sostenuta (+0,6%).