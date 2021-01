Bper Banca: dal 20 al 21 febbraio la migrazione per i clienti Ubi

(red.) Bper Banca comunica che, “a seguito delle operazioni di acquisizione del ramo di azienda da Intesa San Paolo, nel weekend del 20-21 febbraio 2021 avverrà la migrazione dei sistemi informativi da Ubi a Bper. Questa attività comporterà alcune interruzioni di servizio per la clientela Ubi, che saranno risolte nello stesso fine settimana. Nel frattempo sono già state adottate misure per ridurre eventuali difficoltà a cui i clienti andranno incontro”.

“Gli Atm (punti di prelievo contante da una carta di pagamento) non saranno operativi da giovedì 18 febbraio alla mattina di lunedì 22 febbraio 2021″, informa un comunicato. “I clienti potranno prelevare gratuitamente presso gli sportelli Atm delle altre banche e da lunedì 22 febbraio sarà possibile visionare il saldo e i movimenti della carta di debito senza problemi. Nei giorni 20 e 21 febbraio i canali digitali non saranno accessibili. Sono infatti previsti momenti di blocco necessari a consentire il passaggio dei rapporti da Ubi a Bper Banca”.

“Dal 22 febbraio, e nelle giornate seguenti, sarà possibile attivare i servizi digitali di Bper Banca attraverso il link di accesso che sarà in evidenza sul sito bper.it”, conclude la nota. “Sullo stesso sito sono state predisposte, in una sezione dedicata, domande e risposte utili con istruzioni e infografiche che mostrano i passaggi per completare la nuova attivazione. Inoltre, lo storico delle operazioni – come per esempio i bonifici o i pagamenti – sarà visibile anche nel nuovo internet banking di Bper Banca. Non ci sarà invece nessuna interruzione per i clienti che utilizzano il Pos. Nel weekend di migrazione inizierà inoltre l’installazione delle nuove insegne, per accogliere al meglio i clienti già il 22 febbraio all’apertura delle filiali”.