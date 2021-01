“Consulenza e Finanza per la crescita dell’impresa”, webinar Bper Banca

(red.) BPER Banca conferma la propria vocazione di banca “Vicina. Oltre le attese”, avviando un progetto digitale innovativo per dialogare con i clienti e ampliare il pubblico a cui si rivolge. Si parte il 21 gennaio con il primo webinar del ciclo “Consulenza e Finanza per la crescita dell’Impresa”. Nel corso del primo appuntamento verranno approfondite alcune tematiche relative ai principali strumenti finanziari a disposizione delle imprese e degli imprenditori per supportare i loro progetti di sviluppo.

I relatori di BPER Banca saranno Massimo Palumbo, Responsabile del Servizio Corporate Finance, e Fabio Jeran, Responsabile Ufficio M&A Advisory: illustreranno le fasi e le aree di attenzione di un’acquisizione, dalla sua genesi all’individuazione del target corretto, dal reperimento dei capitali ai principali aspetti negoziali e contrattuali.

L’evento si concluderà con un’intervista a Francesco Avogadro di Valdengo e Sara Filippazzi, Amministratore Delegato e Responsabile Risorse Umane e Acquisti di Staf Srl, società piacentina attiva nella produzione e stampa di etichette autoadesive per il packaging industriale. I due manager racconteranno il percorso di crescita dell’azienda fatto insieme a BPER Banca e i risultati ottenuti.

Nuovi appuntamenti sono già in calendario per il 4 e il 18 febbraio, tutti tenuti da un esperto della Banca. Per accedere all’evento del 21 gennaio occorre collegarsi e registrarsi al seguente link: https://www.crowdcast.io/e/wr1wcxyg