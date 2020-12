Ubi Banca si accorda con Cattolica e acquisisce il 100% di Lombarda Vita

(red.) Ubi Banca ha raggiunto un accordo con il Gruppo Cattolica Assicurazioni per l’acquisto della quota del 60% posseduta da quest’ultima nella joint venture Lombarda Vita, ad un prezzo compreso tra 290 e 300 milioni di euro circa, in funzione del risultato IFRS 2020 di Lombarda Vita.

L’operazione, il cui perfezionamento è atteso nel mese di aprile 2021, è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

L’acquisto da parte di UBI delle quote di Lombarda Vita – sottoscritto oggi – precorre di 6 mesi la scadenza naturale dell’esclusiva prevista dagli accordi di distribuzione in essere tra UBI e Cattolica e­ permetterà la distribuzione anticipata, nella rete di filiali UBI, di prodotti Intesa Sanpaolo Vita, rafforzandone il ruolo di leader di settore in Italia.

UBI Banca, infatti, distribuisce polizze vita (ramo I, III e V) attraverso 3 differenti compagnie: Aviva Vita (joint venture con il Gruppo Aviva, che ne controlla l’80%, con cui lo scorso 23 novembre è stato annunciato un accordo per l’acquisto di tale quota), Lombarda Vita (joint venture con Il Gruppo Cattolica, che ne controlla il 60%) e BAP Vita (compagnia captive interamente controllata). Tali accordi commerciali prevedono in via esclusiva la distribuzione di prodotti, con scadenza al 30 giugno 2021. L’operazione costituisce un significativo passaggio nel processo d’integrazione di UBI in Intesa Sanpaolo.