Patto tra Agenzia ICE e Alibaba: nasce il “Made in Italy Pavilion”

(red.) L’Agenzia ICE e Alibaba Group hanno siglato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la creazione del “Made in Italy Pavilion” all’interno di Alibaba.com, il marketplace B2B leader globale. Si tratta di un progetto unico nel suo genere e il primo in Europa che Alibaba lancia insieme ad un partner governativo.

La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia virtuale alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, a cui è seguito un webinar per illustrare alle 2000 imprese collegate le opportunità offerte dalla piattaforma b2b e le modalità, disponibili già da oggi, di accesso alla stessa.

Il MoU è in linea con l’attuazione del pilastro e-commerce del Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio, con cui ICE prevede di portare il maggior numero di PMI italiane sull’e-commerce mondiale e di assicurarne il successo con interventi di supporto alla digitalizzazione dei processi. Obiettivo di Alibaba.com è puntare sull’Italia e supportare il percorso di trasformazione digitale delle aziende, portandole numerose sulla piattaforma nel corso dei prossimi cinque anni (oltre alle centinaia già presenti) – in settori chiave per l’economia come tessile e abbigliamento, meccanica e componentistica, agroalimentare e cosmesi.

Nel dettaglio:

Il “Made in Italy Pavilion” funzionerà come una vera e propria esibizione online permamente, rivolta alle aziende esportatrici italiane, dove potranno esporre le proprie produzioni e cataloghi, interagendo in maniera diretta con i 26 milioni di buyer in 190 paesi presenti su Alibaba.com;

L’accordo darà inizialmente a 300 aziende italiane la possibilità di attivare in maniera completamente gratuita, grazie al contributo dell’Agenzia ICE, una membership premium su Alibaba.com e di essere inserite all’interno del “Made in Italy Pavilion” per 24 mesi, usufruendo di programmi di formazione e servizi di assistenza dedicati per la gestione del proprio profilo online;

Al fine di massimizzare la visibilità e generare traffico globale verso gli store delle aziende presenti in questo hub virtuale, ICE e Alibaba hanno unito le rispettive competenze per disegnare ed implementare campagne targettizzate di smart marketing e keyword advertising, così come soluzioni personalizzate per supportare le imprese nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Le dimensioni e i volumi generati dal commercio B2B ne indicano le straordinarie potenzialità: il giro d’affari in Italia tra aziende B2B è stato di 410 miliardi di euro nel 2019 e, globalmente, il valore dell’e-commerce B2B si stima che raggiungerà, entro la fine del 2020, 12 trilioni di dollari (sei volte quello del B2C) 1.

ICE e Alibaba Group hanno anche annunciato il rinnovo e l’estensione della partnership avviata nel 2018, a favore della crescita ed evoluzione digitale delle piccole e medie imprese italiane, attraverso una serie di progetti ed iniziative per potenziarne la presenza sui mercati business-to-consumer (B2C) e business-to-business (B2B) internazionali, beneficiando delle sinergie dell’ecosistema e della tecnologia di Alibaba.

Il lancio del “Made in Italy Pavilion” con Alibaba.com, infatti, segue ed estende la collaborazione già in corso tra Alibaba Group e ICE, che ha visto nel 2018 l’apertura di “helloITA”, sezione dedicata della piattaforma B2C di Alibaba Tmall, tramite cui oltre un centinaio di negozi virtuali di marchi e aziende italiane raggiungono direttamente circa 800 milioni di consumatori cinesi con i propri prodotti e cultura del Made in Italy. La cooperazione continuerà anche sul fronte di Freshippo, la catena di supermercati digitali e automatizzati di Alibaba in Cina, in cui è già presente una vasta offerta di prodotti italiani, in particolare del settore agroalimentare. Infine, ICE e Alibaba esploreranno ulteriori modalità e iniziative congiunte per promuovere e tutelare il Made in Italy in Cina e nel mondo.

Agenzia ICE. L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri.

Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica motivata e moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane.

Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.