Premio al Report di Sostenibilità: finalisti e vincitori del 2020

(red.) Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, insieme alla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), Assirevi, Banco Desio, Forum per la Finanza Sostenibile e Refinitiv ha ospitato, giovedì 12 novembre 2020, la seconda edizione del Premio al Report di Sostenibilità.

L’evento ha avuto come obiettivo la diffusione della cultura della rendicontazione di performance non finanziarie per la promozione di azioni sostenibili, allargando la platea delle imprese che danno accesso a informazioni di natura non finanziaria. Ha voluto anche contribuire alla divulgazione di principi, elementi e concetti fondamentali che possano rappresentare gli standard di riferimento legati alla comunicazione non finanziaria per consolidare una cultura d’impresa sostenibile.

Il Premio è stato diviso in tre differenti categorie per ognuna delle quali sono state selezionate cinque aziende d’eccellenza.

Per la categoria Base Volontaria i report finalisti sono stati quelli relativi alle seguenti aziende: Benetton Group, CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Findomestic Banca SpA, Ghella SpA e Novamont.

L’azienda vincitrice è stata Benetton con la seguente motivazione: “il report di Benetton si è distinto per un elevato orientamento strategico, combinato con un focus della rendicontazione sui temi rilevanti”.

Per la categoria di Aziende di grandi dimensioni, le finaliste sono state: Gruppo CAP, Cerved Group SpA, CDP – Cassa Depositi e Prestiti, Esprinet e RDM Group.

Il premio è andato a RDM Group, con la seguente motivazione “il report di RDM Group presenta un forte orientamento strategico e risulta essere di facile leggibilità”.

Per la categoria di Aziende di dimensioni molto grandi, le finaliste sono state: Gruppo ASTM, Eni, FCA – Fiat Chrysler Automobiles, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

FCA – Fiat Chrysler Automobiles si è aggiudicata la vittoria con la seguente motivazione della giuria “il report di FCA – Fiat Chrysler Automobiles presenta un buon bilanciamento tra i diversi criteri utilizzati per la valutazione e, in particolare, il report adotta un solido approccio quantitativo, combinato con un’elevata capacità di sintesi”.

L’evento Premio al Report di Sostenibilità è nato dall’idea di riconoscere l’impegno e premiare le aziende italiane sulla base delle loro dichiarazioni non finanziarie o, più in generale, della reportistica di sostenibilità.

L’importanza delle dichiarazioni non finanziarie nasce dall’esigenza di trasmettere a diversi gruppi di stakeholder informazioni relative a temi di carattere non finanziario, come, per esempio, temi ambientali, sociali e di governance aziendale.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi in modalità telematica, si sono susseguite due tavole rotonde in cui esperti e operatori della sostenibilità sono intervenuti portando le proprie conoscenze, esperienze ed attese circa il futuro della rendicontazione della sostenibilità.

In particolare, il tavolo “tecnico” ha visto l’intervento di Franco Amelio, quale componente del gruppo Assurance sulle non financial information dell’associazione nazionale delle società di revisione legale, Filippo Cambieri, Specialist Advisory & Investment Management di Refinitiv per la parte di raccolta di informazioni aziendali di sostenibilità, Paola Demartini, Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale dell’Università Roma 3 ed esperta di sistemi di governance a supporto della rendicontazione non finanziaria, Francesco De Luca, Professore Associato di Economia Aziendale dell’Università di Chieti-Pescara e responsabile del gruppo di lavoro SIDREA sulla comunicazione non finanziaria e modelli informativi integrati, e Luisa Rosti, Professoressa a contratto di Politica Economica ed esperta degli impatti delle differenze di genere in azienda.

Al tavolo degli operatori hanno partecipato, invece, Federica Casarsa, Communication and Policy Officer del Forum per la Finanza Sostenibile, Laura Ferrari, Presidentessa del Gruppo Alimentazione di Assolombarda, e Annalaura Silvestro, dell’Osservatorio Food Sustainability, che hanno condiviso l’esperienza di ZeroSprechi, Umberto Frigelli, Coordinatore centro ricerche dell’Associazione Italiana dei Direttori del Personale, Andrea Gangheri, Senior Associate di University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, e Raffaele Negri, Responsabile Area Bilancio e Controlli contabili L. 262 di Banco di Desio e della Brianza.