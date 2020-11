Inflazione, a ottobre lieve risalita: congiunturale: +0,1% ; tendenziale: -0,4%

(red.) Gli indici dei prezzi al consumo di ottobre 2020, sono stati elaborati nel contesto di progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 in Italia, e di riapertura di buona parte delle attività commerciali di offerta di beni e servizi di consumo. Pur rimanendo sopra la norma, il numero di mancate rilevazioni è quindi diminuito (analogamente a quanto accaduto a giugno, luglio, agosto e settembre).

L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi al consumo. Dal mese di luglio, la rilevazione sul territorio nel comune di Brescia ha ripreso a essere effettuata dai rilevatori incaricati in presenza presso i punti vendita, rispettando le misure anti-Covid prescritte e utilizzando le idonee misure di protezione individuale.

Per il mese di ottobre, la variazione congiunturale dei prezzi al consumo per l’intera collettività registra un lieve aumento (+01%), a fronte di una variazione tendenziale negativa per il sesto mese consecutivo (-0,4%). Gli aumenti più evidenti si evidenziano nella divisione “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+2,7%), con il rialzo della componente energetica (energia elettrica, +5,5% e gas, +9,9%) dopo mesi di calo (i rispettivi tassi tendenziali segnano valori decisamente negativi). Seguono, in ordine decrescente, i “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+0,7%, con in particolare l’aumento dei Vegetali) e gli “Altri beni e servizi” (+0,6%), le “Comunicazioni” che, dopo mesi di rallentamento, presentano un lieve incremento (+0,3%) e infine “Abbigliamento e calzature” (+0,2%).

Le diminuzioni più consistenti invece si verificano per la divisione ”Istruzione” (-4,1%), il cui calo è imputabile soprattutto alla voce “Istruzione universitaria” con l’innalzamento della “no tax area”. Seguono poi variazioni congiunturali negative per i “Trasporti” (-0,8%), “Servizi ricettivi e di ristorazione” (-0,6%), “Bevande alcoliche e tabacchi” (-0,4%), “Ricreazione, spettacoli e cultura” (-0,3%) e “Mobili, articoli e servizi per la casa” (-0,1%). Nulla la variazioni congiunturali per la divisione “Servizi sanitari e spese per la salute”.